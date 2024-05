Discussioni in casa Juventus: fuori Allegri, riecco Conte

By

Calciomercato Juventus, fuori Allegri, adesso, ritorna in auge Antonio Conte: tutti i dettagli della situazione.

Da ‘TVPLAY’ si parla del futuro della panchina della Juventus. Ad interessare tutto il popolo bianconero è il, possibile, successore di Allegri. Ma chi sarà? Dai nomi di Thiago Motta, fino al, possibile, ritorno di Antonio Conte.

Nel dibattito sul futuro di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta si presenta come uno snodo cruciale. Stando a ‘Franco Leonetti’, intervenuto a ‘TVPLAY’, le decisioni sul futuro dell’allenatore saranno prese solo dopo questo importante confronto. Che, ricordiamolo, potrebbe riportare un trofeo nella bacheca della Vecchia Signora.

Futuro Allegri? “Si decide dopo la Coppa Italia”

Secondo quanto emerso su TvPlay, in caso di addio di Allegri, il primo nome sulla lista dei sostituti è Thiago Motta. L’ex giocatore e attuale, sorprendente, tecnico del Bologna sembra essere una scelta gradita alla dirigenza bianconera per la sua visione tattica innovativa e il suo profondo legame con il calcio italiano. Tuttavia, non si può ignorare un’altra figura di spicco nel panorama calcistico italiano: Antonio Conte. Recentemente, fonti attendibili hanno segnalato contatti tra le parti, suggerendo un possibile ritorno dell’allenatore che ha già fatto la storia alla Juventus.

La situazione è dunque in evoluzione e molte incognite restano aperte. Tutto si deciderà dopo la finale di Coppa Italia, ma una cosa è certa: il futuro della panchina juventina si preannuncia pieno di suspense e possibilità. Sicuramente il nome di Thiago Motta sembra intrigare una parte della dirigenza che vuole un vero e proprio restauro della guida tecnica, una nuova filosofia che parte dai giovani. C’è però anche la certezza Conte, che già in passato ha dato dimostrazione di essere un nome certo sulla quale puntare. In quanto l’ex tecnico bianconero ha portato la Juventus a vincere più volte lo scudetto. Un faccia a faccia che si deciderà dopo la finale di Coppa Italia.