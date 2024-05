Maxi affare Juventus, ecco il 2 x 1: Xabi Alonso in scacco

Calciomercato Juventus, maxi affare. Adesso ci sarebbe di mezzo anche la squadra di Xabi Alonso: i dettagli sull’operazione.

La Juventus sta mettendo in atto una strategia decisa nel mercato estivo, e al centro di essa c’è Calafiori del Bologna.

Il giovane talento è diventato il primo obiettivo dei bianconeri, con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo, che ha già ottenuto la piena disponibilità del giocatore al trasferimento in bianconero. L’obiettivo ora è trovare un accordo con il Bologna, e i contatti tra le due parti si sono intensificati nelle ultime settimane. La richiesta iniziale del club emiliano è di 25 milioni di euro, una cifra che la Juventus è disposta a considerare per assicurarsi le prestazioni di Calafiori.

Calafiori a 25 milioni: c’è anche il Bayern di Alonso

La straordinaria stagione del giocatore al Bologna, caratterizzata da prestazioni di alta qualità e grande continuità, ha attirato l’interesse di diversi club anche all’estero, tra cui il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Tuttavia, Calafiori ha ribadito la sua preferenza per la Juventus, desideroso di lavorare con Thiago Motta, l’allenatore che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera e che è considerato il prossimo allenatore della Vecchia Signora. Per garantire un equilibrio sostenibile dal punto di vista economico, Giuntoli dovrà essere abile nel gestire le contropartite tecniche. Il Bologna sembra interessato a giocatori come Tommaso Barbieri, terzino destro in prestito al Pisa dalla Juventus, e Tiago Djalo, difensore portoghese con un alto ingaggio.

La Juventus sta quindi accelerando per Calafiori, dimostrando determinazione nel garantirsi uno dei talenti più promettenti del calcio italiano per il futuro. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito alla questione. Certamente la Juventus vorrebbe arrivare prima della squadra tedesca e il giocatore del Bologna permetterebbe quell’upgrade necessario per la difesa bianconera.