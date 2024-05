Sì a Marquez, è ufficiale: dove correrà nel 2025

Svelato il futuro di Marc Marquez, arriva l’annuncio che spiazza i tifosi: ecco dove correrà dalla prossima stagione

Sono giorni caldissimi per Marc Marquez e per il suo futuro. L’inizio di stagione, la prima in casa Ducati, con la GP23 messa a disposizione dal team Gresini, è stato tutto sommato buono. Nonostante una moto non aggiornatissima, il pilota spagnolo è riuscito a dimostrarsi competitivo, soprattutto negli ultimi gran premi. Alla luce dei risultati ottenuti è chiaro che in questo momento il suo nome sia tornato in auge nel mercato piloti. E con il secondo posto di Jerez potrebbe essere riuscito a conquistare una moto per il 2025.

D’altronde, sono ormai settimane che si parla di quello che farà Marquez al termine di questa stagione. Lo stesso otto volte campione iridato aveva acceso il dibattito sul suo futuro in alcune interviste rilasciate qualche tempo fa, in cui chiariva di non essere certo di rimanere in Ducati anche il prossimo anno.

In questo momento Marc si sta divertendo molto. Ma il suo divertimento è collegato soprattutto con la competitività e la vittoria, e dalla prossima stagione vorrebbe tornare a essere al centro di un progetto, vorrebbe tornare a guidare una moto ufficiale. Per questo motivo sarebbe disposto a lasciare Ducati, se dovesse aprirsi uno spiraglio altrove. Ma la sensazione, in questo momento, è che potrebbe non essercene bisogno.

Marquez, svolta nel suo futuro: arriva il sì, ecco dove correrà dal prossimo anno

Si è parlato, dopo le dichiarazioni sibilline del pilota di Cervera, di un suo possibile approdo in scuderie rivali della Ducati, come KTM o Aprilia. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato un ritorno, a dir poco improbabile, in quella Honda con cui ha vinto moltissimo ma da cui è scappato a gambe levate lo scorso anno.

Con il passare dei gran premi si fa sempre più forte la sensazione, però, che il suo futuro non sarà né in Austria, né a Noale, né tanto meno in Giappone, bensì ancora a Borgo Panigale. Ma con una sistemazione più comoda rispetto a quella attuale.

La Ducati è alla ricerca del pilota giusto da affiancare a Pecco Bagnaia nel team ufficiale dal prossimo anno. E tra i due litiganti, Enea Bastianini e Jorge Martin, potrebbe godere proprio il classico terzo incomodo, Marquez. Ne è convinto il pilota Danilo Petrucci. Intervistato da GpOne, l’attuale centauro Superbike ha infatti chiarito che, pur non avendo notizie certe, secondo lui difficilmente in Ducati si faranno sfuggire l’opportunità di vedere Marc in sella a una moto ufficiale.

“Conoscendo come ragiona Gigi Dall’Igna, che ha portato la Ducati ad essere il punto di riferimento nel Motomondiale, penso che abbia voglia di scoprire cosa può fare un otto volte campione del mondo sulla sua moto“, ha spiegato Petrux, convinto che la tentazione sia troppo forte per un manager ambizioso come il numero uno di casa Ducati.

L’unico vero dubbio potrebbe riguardare il fattore umano legato alla convivenza tra l’attuale campione del mondo Pecco Bagnaia e un compagno di squadra apparentemente scomodo come Marquez. Dovesse infatti, il pilota piemontese, manifestare disagio all’idea di avere Marc come compagno di squadra, è possibile che le cose possano cambiare.

Ma al momento si tratta di un’ipotesi improbabile, e ogni gran premio che passa sembra sempre più reale l’ipotesi di un futuro completamente in rosso anche per il pilota spagnolo, pronto a dimostrare di essere ancora in grado di puntare alla vittoria.