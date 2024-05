Esonero Juventus, Allegri spalle al muro: “In una big a stagione in corso”

È ormai finita un’altra settimana di duro lavoro per lo Juventus verso il prossimo appuntamento del campionato di serie A.

Nel weekend si gioca contro la Salernitana e la sfida contro i granata, già retrocessi in serie B, potrebbe essere quella giusta nella quale conquistare i punti necessari per accedere alla prossima edizione della Champions League.

Guai però pensare che per la Juventus la partita possa essere già vinta prima del fischio d’inizio. Proprio come ha fatto contro l’Atalanta la Salernitana proverà a vendere cara la pelle e a mettere in difficoltà Chiesa e compagni. I bianconeri sanno però benissimo che questa è l’occasione giusta per tagliare definitivamente il traguardo, per poi concentrarsi su una finalissima di Coppa Italia che promette scintille. Portare a casa il trofeo sarebbe una grande soddisfazione da regalare alla tifoseria juventina e allo stesso tempo servirebbe da trampolino di lancio in ottica della prossima stagione.

Juventus, Calemme a TvPlay parla del futuro di Allegri

Già, la prossima stagione. Quella che al momento è un grande punto interrogativo per i bianconeri. Perché ci sarà da ritoccare una rosa che rischia di perdere dei giocatori importanti. E perchè ci sarà da capire chi sarà a guidare la Juventus, si spera, verso altri trionfi.

🚨 "PER ALLEGRI SARA' UN'ESTATE DIFFICILE" 🗣️@mirkocalemme a TVPlay: "#Allegri può andare in una big a stagione in corso. Magari hai bisogno del nome che ti porti esperienza e si può aprire una porta del genere per lui. Per quest'estate la vedo molto difficile". — TVPLAY (@tvplayofficial) May 10, 2024

In ribasso ci sono le quotazioni di Massimiliano Allegri, che potrebbe essere sostituito da Thiago Motta. E il tecnico livornese dove andrebbe? Del futuro di Allegri ne ha parlato il giornalista Mirko Calemme a TvPlay: “Potrebbe andare in una big a stagione in corso. Quando c’è bisogno di un nome che ti porti esperienza, allorra si può aprire una porta del genere per lui. Per quest’estate la vedo molto difficile”.