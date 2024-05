Jannik Sinner, ora è ufficiale: decisione senza precedenti

By

Il campione altoatesino, fermo ai box per il problema all’anca, è stato coinvolto in un’iniziativa storica: ecco dove apparirà Jannik Sinner

Da quando, nell’ottobre del 2023, Jannik Sinner ha iniziato a vincere a ripetizione, concretizzando coi fatti le enormi aspettative che da anni erano riposte su di lui, il grande pubblico italiano lo ha progressivamente adottato come nuovo idolo nazional-popolare.

La splendida cavalcata alle ATP Finals di Torino, interrotta solo in finale da Novak Djokovic, ha preparato il terreno per una gioia ancor più grande. Che resterà impressa nella memoria negli anni a venire. Il trionfo in Coppa Davis con la formazione azzurra allenata da Filippo Volandri.

Ecco che allora il processo di ‘beatificazione’ sportiva del campione altoatesino ha raggiunto vette fino a quel momento inimmaginabili. Il tutto è stato poi cristallizzato con la grande impresa di Melbourne. Che ha consacrato Sinner nell’Olimpo del tennis italiano e non solo.

Tra richieste, tra l’altro declinate dal tennista, di partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di ospite, e apparizioni a San Siro per vedere il suo Milan – ma anche al ritiro della nazionale azzurra di calcio allenata da Luciano Spalletti – il 22enne di San Candido è lo sportivo italiano del momento.

Se ne sono accorti anche i creatori di una storica rivista di fumetti che, nonostante l’avanzare dell’era digitale, mantiene il suo fascino e la sua popolarità. L’idea di coinvolgere Sinner nella simpatica iniziativa ha catalizzato l’attenzione dei media sull’argomento.

Sinner diventa un personaggio di ‘Topolino’: ecco le avventure di Quacknik Spinner

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il campione azzurro è diventato un personaggio delle mitiche storie della rivista ‘Topolino’. Riprendendo un’idea scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina (autore anche della copertina del numero di ‘Topolino‘ in uscita mercoledì 8 maggio), la storia narra le vicende di Quacknik Spinner, un tennista papero ingaggiato dal magnate Paperon De’ Paperoni per competere ai Duckburg Open, il primo torneo del Grande Sbam.

Ovviamente, come tutte le storie di ‘Topolino‘ che si rispettino, gli obiettivi del nuovo idolo del pubblico fumettistico saranno ostacolati dal nemico di sempre e ‘cattivo’ per antonomasia, Rockerduck, che cercherà in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote.

I disegni del fumetto, come si è potuto evincere dalle anticipazioni rese note al pubblico anche sui social, riprendono il completino utilizzato da Sinner durante il Sunshine Double sul cemento statunitense, conclusosi col trionfo al Masters 1000 di Miami.

In un momento certamente non felice, per lo meno agonisticamente, per il talento italiano, il fumetto strapperà senza dubbio un sorriso tanto al diretto interessato – da sempre un amante del genere – quanto ai tifosi, impazienti di vedere il loro idolo tornare a lottare e vincere sul campo da tennis.