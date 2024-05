Juventus, accordo mondiale: il comunicato UFFICIALE è un trionfo

Juventus, quest’accordo va ben al di là dei confini geografici: c’è il comunicato ufficiale, finalmente è tutto vero.

È molto più che un laboratorio. È una fucina di talenti, di idee, di prodotti digitali creativi. Ecco perché lo Juventus Creator Lab è una realtà all’avanguardia ed ecco anche perché l’8 maggio è stata, per chi ne fa parte, una giornata storica.

Il Lab ha presentato la sua nuova struttura, estremamente innovativa, e annunciato una serie di partnership e di collaborazioni che daranno vita, da qui in avanti, a contenuti e produzioni sempre più originali per la fanbase. Allo scopo, ovviamente, di pigiare l’acceleratore e di puntare ancor di più sulla comunicazione digitale. Tutte le partnership di cui è stata fatta menzione risultano essere estremamente strategiche ai fini dello sviluppo dello Juventus Creator Lab, a partire da quella con Celine Dept, che sappiamo essere una delle creator native digitali sportive più importanti e famose al mondo.

Con 43 milioni di follower, fa numeri da paura in termini di visualizzazione, su Youtube e non solo. E, da oggi, sarà il volto centrale del Lab, in sinergia con il quale ha già generato delle social media collab che hanno fatto boom a livello di view e interazioni.

La Juventus sceglie sempre e solo i migliori: quante novità per il Creator Lab

Sarà fondamentale anche la partnership con 433, che di sostenitori ne ha 115 milioni e che, ad oggi, è la migliore social community calcistica del suo settore. Insieme, costruiranno contenuti innovativi e user-friendly al fine di raggiungere le nuove generazioni internazionali.

Annunciata, ancora, la collaborazione con Wave Sports + Entertainment, nota per aver cambiato il modo in cui sportivi e organizzazioni interagiscono con i propri fan. Anche questa società di media è leader sul mercato mondiale, ragion per cui la Juventus non potrà che trarre vantaggio da questa nuova partnership.

Stesso discorso per Stardust, l’influencer media partnership che promuoverà le attività del Creator Lab e che, quello è poco ma sicuro, farà in modo che arrivi ovunque. Ci sono grosse novità anche in termini di spazi: il quartier generale è ora uno spazio multifunzionale, sue due livelli, nel cuore di Torino e in mezzo agli uffici della Juve. Dotato di televisore, console, area snack e attrezzature varie, si propone di essere un incubatore di creatività. Nonché un punto d’incontro per i cuori bianconeri.