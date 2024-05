Ritiro per un Top assoluto di MotoGP, annuncio ufficiale

La MotoGP potrebbe salutare a breve uno dei piloti più forti e apprezzati degli ultimi anni. Un protagonista assoluto con un team italiano

Gli anni passano per tutti e le prospettive non sono più rosee come qualche tempo fa. Questo starebbe portando, secondo gli ultimi annunci, ad una clamorosa decisione da parte di un grande pilota.

La MotoGP ha vissuto alcuni cambiamenti importanti dal punto di vista del mercato piloti nell’ultima stagione, soprattutto con lo sbarco di Marc Marquez nel box Ducati. L’accordo dello spagnolo con Gresini ha innescato un valzer che ha coinvolto anche Di Giannantonio, Marini, Rins e Zarco. Il prossimo anno potrebbe però essere ancora più sconvolgente dal punto di vista del rimescolamento di carte, visto che ci sono tanti campioni in cerca di nuova collocazione. Lo stesso #93 vuole strappare un contratto con un team ufficiale e sogna la sella di Enea Bastianini, al fianco di Pecco Bagnaia.

Chi potrebbe lasciar libero un posto molto ambito è Aleix Espargaro, indeciso se continuare o meno la sua carriera nella classe regina. Il centauro di Granollers ha 35 anni e sta pensando a cosa fare dopo aver smesso i panni del pilota. Ancora una decisione definitiva non è stata presa ma l’Aprilia si attende una risposta a breve, per pianificare nel migliore dei modi il futuro.

MotoGP, Aleix Espargaro vicino al ritiro: l’Aprilia studia le mosse future

L’amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, ha parlato della situazione Espargaro ai microfoni di Sky Sport: “Ho un grande affetto per Aleix e al Mugello prenderemo una decisione”. Il numero uno di Noale poi aggiunge: “È in grande forma e l’età che ha non è un limite ma un sintono di esperienza. Se decidesse di fermarsi valuteremo le alternative”. La crescita del progetto RS-GP sta facendo gola a molti e non è da escludere come al fianco di Maverick Vinales possa essere inserito un nome di primo livello.

Al di là del solito Marc Marquez, c’è da tenere in forte considerazione un’accoppiata di nomi di primo livello, ovvero Fabio Quartararo e Jorge Martin. Il primo è stanco delle prestazioni della sua Yamaha, mentre il secondo vuole un trattamento da primo della classe e Ducati non è certa di poterglielo garantire (la priorità resta Bagnaia). Chissà se con l’addio eventuale di Espargaro non si possa arrivare ad ulteriori colpi di scena. Un 2025 davvero scoppiettante.