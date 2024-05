Andrea Iannone, gesto estremo in gran segreto: c’entra Elodie

Andrea Iannone non l’ha presa bene e ha esternato tutto il suo disappunto in gran segreto: il suo amore per Elodie lo ha fatto sfogare

Il pilota della Ducati Superbike sta vivendo una splendida storia d’amore con la cantante romana e ogni tanto mostra qualche segno di gelosia. L’ultimo è relativo ad un duetto andato in scena di recente.

Al momento Andrea Iannone è quinto a parimerito con Locatelli nel Mondiale Superbike, con 64 punti all’attivo dopo tre appuntamenti (Phillip Island, Barcellona, Assen), in attesa di volare a giugno a Misano per la quarta tappa. L’ex pilota MotoGP è già tornato sul podio e ha dimostrato di avere ancora dimestichezza con la Ducati, seppur in una categoria diversa. Gli obiettivi sono ambiziosi per il prosieguo della stagione, così come per la vita privata. Si perché questa sua rinascita è passata non solo dal ritorno in pista dopo 4 anni di squalifica per doping, ma anche dalla storia d’amore con Elodie, che gli sta regalando grandissima serenità.

A dire il vero ci sono anche degli episodi di gelosia, come in tutte le coppie, specie con personaggi sovraesposti a livello mediatico come loro. L’ultimo innesco che ha mandato su tutte le furie il campione di Vasto è stato un duetto che che l’artista romana ha messo in scena con il collega Tananai.

Andrea Iannone, lite di gelosia con Elodie: tutta colpa di un duetto con Tananai

I due cantanti si sono esibiti durante lo show “Una Nessuna Centomila” in onda su Rai1 l’8 maggio. Una performance molto apprezzata dal pubblico, con un lato di sensualità spiccata che non poteva passare inosservata. Ovviamente anche Andrea Iannone ha visto quanto successo e sembra che dopo le registrazioni sia partita una telefonata non troppo amichevole, per capire cosa ci fosse sotto. Una richiesta di spiegazioni a cui non sappiamo come abbia reagito Elodie, di solito piuttosto istintiva come carattere.

Una performance sensuale e molto intima, sulle note di Tango. Un’esibizione che avrebbe fatto arrabbiare parecchio Iannone che dopo le registrazioni avrebbe telefonato alla sua dolce metà per avere delle spiegazioni a riguardo. A riportare per filo e per segno l’accaduto è stato il settimanale Chi, soffermandosi anche sul generoso décolleté mostrato dalla cantante con una profonda scollatura del vestito. Altra benzina sul fuoco che andrà spenta il prima possibile dai diretti interessati.