Calciomercato Juventus, accordo trovato con Max: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Max e firma pronta fino al 2026. Ha già rescisso il suo vecchio contratto. Manca solo l’ufficialità

Se da un lato Massimiliano Allegri lascerà la Juventus – o almeno così viene raccontato in queste ore – anche dentro la formazione femminile guidata sotto l’aspetto dirigenziale da Braghin le cose stanno andando verso un cambio tecnico.

Anzi, in questo caso, l’avvicendamento in panchina sarà sicuro: perché già è stato silurato Montemurro un poco di mesi fa, con la formazione femminile che è stata affida a Zappella. Una posizione ad interim per pochi mesi, lo scudetto era già stato praticamente messo in cassaforte dalla Roma, prima di decidere a chi affidarsi in panchina. E, secondo le informazioni che sono state riportate da Romeo Agresti di goal.com, la scelta è stata fatta.

Calciomercato Juventus, arriva Max Canzi

Da un Max, all’altro. Sì, tutto fatto per Max Canzi, attuale allenatore del Pontedera, che ha già chiuso in anticipo la sua esperienza con la formazione maschile. Lo ha annunciato lui stesso ieri sera, trincerandosi poi a specifica domanda con questa risposta: “Non posso dire quello che sarà ma è un’avventura che mi stimola”.

L’avventura che lo stimola è quella della squadra femminile della Juventus, con un contratto fino al 2026 e con uno staff che dovrebbe essere identico a quello che attualmente c’è dentro Vinovo. Secondo le informazioni che, in questo caso, sono state riportate dal giornalista Mauro Munno, Canzi dovrebbe portare con sé solamente un suo collaboratore. Quindi niente rivoluzione nello staff, ma solamente un cambio, sicuramente pesante, in panchina. Come detto, quindi, l’accordo è stato trovato e si attende solamente il comunicato ufficiale da parte del club per dare praticamente il via alla prossima stagione.