‘Colpo’ a centrocampo per la Juventus: c’è la data dell’ufficialità

Pensare al futuro è ormai doveroso per tutte le squadre di serie A e la Juventus non fa certo eccezione.

Del resto ormai mancano solamente pochissime partite alla conclusione di questa stagione, ragion per cui a breve si tireranno le somme definitive di un cammino che è iniziato la scorsa estate. La formazione di Massimiliano Allegri però è ancora in corsa su più fronti.

Da un lato c’è ancora da conquistare la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che garantirebbe delle risorse economiche che il club potrebbe poi reinvestire nel prossimo calciomercato estivo. Non bisogna però dimenticare anche che la Juventus è in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. I bianconeri dovranno fare di tutto per riuscire ad alzare al cielo questo trofeo, regalando così una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Che a voce ferme seguirà con particolare attenzione tutti i movimenti di mercato di una Juve che deve tornare a lottare per traguardi importanti.

Juventus, Fagioli può tornare contro il Bologna

A proposito di mercato, in questo mese di maggio la Juve metterà a segno un “colpo” per rinforzare il centrocampo. Già perché nelle ultime due partite di questo campionato potrebbe rivedersi in campo Nicolò Fagioli. Il mediano ha di fatto saltato tutta la stagione per la vicenda scommesse, ma ora è pronto a tornare.

🗓️ ✅ #Juventus – Con #BolognaJuve fissata per lunedì 20 maggio, Nicoló #Fagioli potrà tornare a disposizione di #Allegri già per la sfida del Dall’Ara dopo la squalifica (che scadrà il 19 maggio) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/VApih04sC3 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 10, 2024

Il prossimo 19 maggio infatti scadrà la squalifica del centrocampista, che nel frattempo ovviamente ha continuato ad allenarsi duramente. Questo vuol dire che Allegri potrebbe già mandarlo in campo nella sfida con il Bologna del prossimo 20 maggio. Sarebbe molto importante per Fagioli tornare a disputare almeno uno spezzone di partita prima che finisca la stagione.