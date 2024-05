Juventus, Giuntoli lo chiede al City: l’affare si fa così

La Juventus stringe i denti in questo finale di stagione nel quale sono ancora due gli obiettivi che bisogna raggiungere.

In primis c’è la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri in questo 2024 hanno avuto un rendimento non certo brillante, si sono avvicinati a questo traguardo a passi lenti. Ora però è davvero vicino, manca un ultimo colpo di reni contro la Salernitana per poter magari fare festa e archiviare questa missione.

Anche perché all’orizzonte c’è la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sfida molto importante, perché portare a casa un trofeo sarebbe senz’altro fantastico per la squadra di Allegri. Che vuole regalare questa soddisfazione alla propria tifoseria. Poi si chiuderà la serie A e ci sarà spazio per il calciomercato, che come al solito sarà uno degli argomenti più seguiti. Anche perché la Juventus sarà interessata da diversi cambiamenti. Con il primo che potrebbe arrivare riguardo la panchina.

La Juventus vuole in prestito Yan Couto dal City

E’ inevitabile dire che le mosse che il club effettuerà nel corso delle prossime settimane siano legate o meno alla conferma di Massimiliano Allegri. L’allenatore ha ancora un altro anno di contratto, ma gli esperti non hanno dubbi nell’indicare l’arrivo di Thiago Motta al suo posto.

Anche l’allenatore del Bologna sa bene come far crescere talenti, per questo motivo i bianconeri potrebbero setacciare il mercato cercando anche obiettivi low cost. O giocatori meno conosciuti dai più. Tuttosport spiega che anche la Juventus è nella lista delle squadre che sono interessate al brasiliano Yan Couto. E’ un terzino destro del Manchester City che si è messo in luce in prestito al Girona, squadra spagnola che ha disputato un grande campionato. Ha un contratto in scadenza nel 2025 e la Juve punta ad averlo in prestito, ma questo sarà possibile solo se rinnoverà con i citizens.