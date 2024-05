Rescissione lampo, la Juve brucia l’Inter e prende un top player

Il calciatore potrebbe dire addio a parametro zero e firmare a sorpresa con la Juve di Giuntoli. Testa anche al calciomercato.

Manca ormai sempre meno al termine del campionato, sono stati già emessi alcuni importanti verdetti come l’Inter campione d’Italia o la Salernitana già retrocessa, ma ci sono diverse squadre in piena lotta per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Il discorso Champions League è chiuso per la Juve che lavora già al mercato, il ds Cristiano Giuntoli sta già lavorando in vista della prossima stagione dove potrebbe esserci una rivoluzione. In primis la panchina di Allegri è tutt’altro che salda e il club potrebbe vedere diversi big a rischio.

Su Chiesa c’è la questione contratto: l’attaccante bianconero ha il contratto in scadenza nel 2025 e con la società deve valutare se rinnovare o salutare definitivamente. Rabiot ha il contratto in scadenza a giugno e il club potrebbe cambiare molto a centrocampo, Giuntoli monitora diverse situazioni ed è pronto a cogliere le opportunità.

Uno dei reparti dove potrebbero esserci più cambiamenti è senza dubbio il centrocampo, il reparto che sembra avere maggiori difficoltà per un club che, storicamente, dovrebbe puntare sempre allo scudetto. Servono 1 o 2 rinforzi, oltre alla situazione Rabiot da monitorare, possibili rivoluzioni in casa bianconera.

Calciomercato Juve, Giuntoli valuta il colpo: può arrivare a zero

Una delle squadre più in difficoltà in questa fase della stagione è l’Udinese, squadra che ha recentemente cambiato tecnico. La società spera che l’apporto di Cannavaro possa essere decisivo e gli ultimi match sono importanti scontri salvezza.

L’eventuale retrocessione dell’Udinese può comportare diverse cessioni, uno dei possibili big può lasciare in maniera clamorosa. Secondo quanto riporta il giornalista di fede bianconera Luca Momblano, Lazar Samardzic, stella bianconera, potrebbe lasciare l’Udinese a costo zero in caso di retrocessione: ci sarebbe una clausola per stabilire questa possibilità.

Samardzic è stato ad un passo dall’Inter la scorsa estate, fece addirittura le visite mediche con il club nerazzurro, ma alla fine le parti non trovarono l’accordo. Ora la Juve, dopo aver beffato i nerazzurri a gennaio con Tiago Djalo, potrebbero ripetere l’affare e strappare Samardzic a costo zero.

L’Udinese ha valutato Samardzic oltre 20 milioni per diverso tempo e il suo approdo a costo zero sarebbe un colpo fenomenale per Giuntoli. Non c’è certezza di questa possibilità, ma Momblano è apparso certo e la Juve sarebbe in pole per il centrocampista di origini serbe. Occhio al colpo a sorpresa.