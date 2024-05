Andrea Iannone ha deciso, l’addio improvviso spiazza tutti

Andrea Iannone potrebbe aver preso una decisione molto importante: gli ultimi rumors hanno scatenato subito i fan

In pista e nel privato, Andrea Iannone fa sempre parlare di sé. Nel corso della sua vita, è stato molto spesso sotto la luce dei riflettori, attirando l’ammirazione di molti fan e, in alcuni casi, anche diverse polemiche.

Di sicuro, è successo il 17 dicembre 2019, quando la Federazione italiana di motociclismo ha annunciato di aver momentaneamente sospeso l’atleta perché era risultato positivo a un controllo antidoping, per via di tracce di steroidi anabolizzanti trovate nel campione. Poi ha ricevuto una squalifica di quattro anni dal TAS di Losanna e ha, di fatto, concluso il suo percorso in MotoGP. Ma non con i motori.

Sì, perché nel 2024 ha iniziato la sua nuova avventura nel campionato mondiale Superbike con la Ducati Panigale V4 del Team Go Eleven. In tutto il percorso degli ultimi anni, nelle gioie e nei dolori, c’è stata sempre Elodie per lui. La cantante, con cui ha una relazione da quasi due anni, l’ha sempre sostenuto e ha festeggiato i suoi recenti successi, ma si può dire anche il contrario, dato che, in alcuni casi, l’ha anche seguita nei suoi concerti, tra tenerezze e una presenza costante. Nelle ultime ore, però, un episodio che li riguarda continua a far discutere.

Andrea Iannone furioso con Elodie: cosa è successo

Il pilota non ha preso avrebbe preso affatto bene, almeno secondo quanto riportato da ‘Chi’, un duetto tra Elodie e Tananai. I due hanno cantato ‘Tango’, uno dei brani iconici del milanese, in occasione di “Una. Nessuna. Centomila”, evento benefico contro la violenza sulle donne che si è tenuto all’Arena di Verona.

Durante il duetto, si sono visti particolarmente stretti e con una certa intesa nella performance, che non sarebbe piaciuta a Iannone. Secondo il settimanale, ci sarebbe stata anche una chiamata infuocata da parte del pilota alla fidanzata, in cui non si è certo complimentato per quello che ha visto.

Vedremo se quanto accaduto avrà degli strascichi sulla loro relazione o se la piccola incomprensione rientrerà nel giro di poco tempo. D’altronde, in amore a volte capita di litigare ma poi si fa anche pace e si riparte più forte di prima. Oltre il diverbio per un’esibizione, i due hanno dimostrato in più occasioni di stare molto bene insieme.