Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana: sorpresa in attacco

Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana, i bianconeri oggi potrebbero centrare in maniera aritmetica la qualificazione alla Champions League. Le scelte di Allegri

Una gara che vale una stagione contro una squadra già retrocessa. E anche per preparare al meglio la finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico contro l’Atalanta.

La Juventus di Massimiliano Allegri tra poco scende in campo contro la Salernitana: un match che, in caso di vittoria bianconera, regalerebbe alla truppa piemontese la certezza di essere in Champions League il prossimo anno. Sì, per l’aritmetica bastano solamente tre punti. E non vediamo, onestamente, come possa non uscire un risultato del genere dalla gara dello Stadium. Il tecnico pensa un poco alla sfida di mercoledì prossimo, e fa un poco di turnover anche per via di alcuni uomini che hanno qualche problema come spiegato ieri in conferenza stampa. Ma andiamo a vedere quindi le scelte ufficiali.

Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana, le scelte di Allegri

Il sistema di gioco è sempre lo stesso: girano gli uomini ma quello non cambia. Allegri ha deciso di giocare a tre dietro e così rimarrà anche in queste ultime partite della stagione, che come sappiamo potrebbero essere le ultime del tecnico sulla panchina bianconera.

Qualche cambio in difesa, meno in mezzo al campo, e per via dell’indisponibilità di Chiesa anche davanti c’è una scelta diversa rispetto alle ultime uscite. Insomma, Allegri ha deciso così. Ecco la formazione ufficiale della Juventus.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri