Putiferio Juventus dopo la Salernitana: “Dimissioni Allegri”

Max Allegri continua ad essere al centro di vivaci polemiche. Il pareggio in extremis contro la Salernitana ha emesso l’ultima sentenza.

Grazie alla zampata di Adrien Rabiot, la Juventus ha almeno evitato la sconfitta nel match casalingo contro la Salernitana. Definire inquietate la prova di Vlahovic e compagni, però, sarebbe solo un eufemismo.

Lenta, impacciata e priva di idee, la compagine di Allegri nel primo tempo ha prestato il fianco all’incedere della Salernitana, vicina al gol in diverse circostanze prima di piazzare il colpo grosso poco prima della mezz’ora. I cambi nella ripresa di Allegri hanno almeno dato vivacità alla manovra, ma le responsabilità del tecnico livornese sull’involuzione della squadra sembra essere evidente. Il che ha spinto tantissimi tifosi sui social ad esternare il proprio punto di vista, scandagliandosi proprio contro la gestione del tecnico livornese. Ecco una rapida carrellata di commenti:

15 PUNTI IN 15 PARTITE, in qualsiasi altro club lo avrebbero mandato a calci in culo già da un pezzo. #ALLEGRIOUT #ALLEGRIVATTENE #ALLEGRIVAFFANCULO

Non so come faccia ancora a rimanere lì e a non dimettersi #allegriout

— The Honda Lawyer (@Logigi82) May 12, 2024