Scelta fatta, l’acquisto ribalta la Juve: milioni a palate per il primo colpo

Oggi è giorno di partita per la Juventus, che dovrà vedersela nel pomeriggio contro la Salernitana, già retrocessa in serie B.

Manca ormai pochissimo affinchè sia raggiunto il traguardo minimo stagionale della squadra di Massimiliano Allegri, vale a dire la conquista del piazzamento utile per partecipare alla prossima Champions League. In questo 2024 le cose non sono andate benissimo per i bianconeri, che hanno lasciato parecchio terreno per strada. Ma ora siamo alle battute finali e bisogna dare il massimo.

La partita contro la Salernitana andrà vinta a tutti i costi, ma c’è il pericolo di lasciarsi distrarre dalla prossima di sfida. Quella che mette in palio la coppa Italia contro l’Atalanta. Inutile sottolineare come portare a casa un trofeo rappresenterebbe un traguardo importante da condividere con la propria tifoseria, ma anche un punto di partenza rispetto al ciclo vincente che la Juventus vuole aprire. Ben conscia però che c’è ancora tanto da fare.

Juventus, investimento importante per un nuovo centrocampista

Ci sono pochi dubbi sul fatto che la Juventus nel corso dell’estate sarà una indiscussa protagonista del mercato. Ancor più se si deciderà di cambiare guida tecnica. Con un nuovo allenatore e dunque con nuove idee tattiche, ecco che l’organico bianconero potrebbe subire una vera e propria rivoluzione.

Volti nuovi in arrivo dunque in tutte le zone del campo, ma Sky Sport ha evidenziato quella che sarà l’assoluta novità del club torinese. E’ stato spiegato infatti come la Juve sia pronta a investire delle cifre importanti per ingaggiare un centrocampista di alta qualità. Del resto se si vuole lottare per lo scudetto in Italia e per un cammino da protagonista in Europa ci sarà bisogno di innesti di grande spessore. Non si fanno nomi, ma del resto Giuntoli sta lavorando da settimane sotto traccia per far gioire i propri tifosi.