Tandem da sogno con Vlahovic: arriva al posto di Zirkzee

Tandem da sogno con Vlahovic, Giuntoli vara una sorta di piano B nel caso in cui non dovesse arrivare la rivelazione del Bologna.



Sulla carta non dovrebbe esserci storia. Per la Juventus, quella contro la Salernitana, è la partita “perfetta”, che capita al momento giusto per blindare una volta per tutte la qualificazione alla prossima Champions League e per “preparare” la finale di Coppa Italia con l’Atalanta in programma a Roma tra soli quattro giorni.

I granata sono già retrocessi da due giornate e si presenteranno a Torino senza niente da perdere (non è detto che sia un bene, tutt’altro). Una stagione davvero disastrosa per il club campano, mai stato realmente in lotta per evitare la retrocessione. E confinato all’ultimo posto ormai da mesi. Quattro cambi di allenatore sono serviti a poco. Né Paulo Sousa né Filippo Inzaghi, né Fabio Liverani sono riusciti a risollevare le sorti di una Salernitana che finora ha ottenuto soltanto due vittorie, incassato 24 sconfitte e sopratutto 75 gol, per quella che è indubbiamente la peggior difesa del torneo. Oggi in panchina siede Stefano Colantuono, che ha il compito di traghettare i granata durante l’inevitabile discesa in cadetteria. Poi verrà varato un nuovo progetto, con l’obiettivo di riconquistare la massima serie nel più breve tempo possibile.

Tandem da sogno con Vlahovic, si torna a parlare di Morata

La Juventus ha già battuto due volte in stagione la Salernitana, piegata a fatica nella sfida di campionato grazie ad un colpo di testa vincente di Vlahovic nel finale, e travolta 6-1 in Coppa Italia nonostante un undici infarcito di seconde linee.

Tra i protagonisti più attesi nel match in programma questo oggi pomeriggio c’è ovviamente il centravanti serbo, che non trova la via del gol dalla gara di Cagliari, e dunque dallo scorso 19 aprile. L’ex viola ha voglia di riscattarsi e non vede l’ora di essere un punto fermo anche nella prossima stagione. Oltre a Federico Chiesa, tuttavia, gli serve un’altra spalla: secondo il portale Fichajes.com, nel caso in cui non dovesse riuscire ad arrivare a Joshua Zirkzee del Bologna, la Signora potrebbe virare su una vecchia conoscenza. Ci riferiamo ad Alvaro Morata, che l’Atletico Madrid valuta 15 milioni di euro e che tornerebbe per la terza volta in carriera nella “sua” Torino.