Juventus, allarme Yildiz per la finale: le ultime dalla Continassa

Juventus, mercoledì c’è la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e scatta l’allarme Yildiz dentro la Continassa. Le ultime sulle condizioni

Dopo aver messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League centrando il primo obiettivo stagione – per come è arrivato va fatto un discorso a parte – la Juventus di Massimiliano Allegri adesso si gioca un trofeo. Come sappiamo tutti mercoledì a Roma contro l’Atalanta è in programma la finale di Coppa Italia.

Sarebbe il primo trionfo di Max dal momento del suo ritorno. E forse sarà anche l’ultimo visto che, nonostante di ufficiale ancora non ci sia nulla, tutto lascia presagire ad un cambio alla fine di questa annata. Ci sarà tempo poi per pensarci, adesso la mente è tutta nella sfida romana. Con qualche problema però per il tecnico, visto che le notizie che arrivano dalla Continassa, per quanto riguarda Yildiz, sono tutt’altro che positive.

Juventus, Yildiz non si è allenato con la squadra

Ieri, poco dopo aver messo piede in campo, il talentino turco è caduto male e ha accusato un problema alla spalla. Oggi non si è allenato con il resto dei compagni e le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di domani, quando è prevista la rifinitura prima della partenza verso Roma.

Male. Perché Yildiz è uno dei pochi che dà qualità alla manovra negli ultimi metri, ed è uno dei pochi che ha quelle qualità che servono per saltare l’avversario e andare a concludere a rete. Se questa notizia è ovviamente negativa, ne arrivano due che fanno felice Allegri, soprattutto nel caso di Danilo. Il capitano infatti ha svolto parzialmente lavoro in gruppo, così come ha fatto Alex Sandro. Per entrambi non dovrebbero esserci problemi.