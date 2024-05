Wanda Nara rimane di stucco, l’ultima rivelazione fa male: lacrime in diretta

Ennesimo dispiacere per Wanda Nara che non ha potuto fare a meno di sentire il suo cuore spezzarsi dopo l’ultimo dramma.

Dopo il successo ottenuto a Ballando con le stelle durante l’ultima edizione, la Rai ha deciso di puntare ancora su Wanda Nara. La modella argentina, nonché moglie del calciatore Mauro Icardi, può così distrarsi dal brutto periodo che è ormai da tempo costretta a sopportare. La showgirl è affetta da leucemia mieloide cronica ma questo non è l’unico problema che sta affrontando oggi.

Tra una vicenda e l’altra Wanda Nara ha deciso di cogliere l’opportunità di continuare a conquistare il proprio pubblico e lo sta facendo al fianco della collega e oggi anche amica Milly Carlucci. Buon debutto per la modella che durante il nuovo show, intitolato L’Acchiappatalenti, ha anche trovato il tempo per commuoversi.

A spingere Wanda alle lacrime ci ha pensato la vincitrice della prima puntata che con la sua esibizione ha stupito tutti. Ma non è finita qui, perché la showgirl in questi giorni non ha versato non solo lacrime di gioia ma anche di dolore. Tutto a causa di quello che da qualche tempo è costretta a passare sua sorella Zaira.

Zaira preoccupa Wanda: cosa sta succedendo alla sorella della showgirl

Insomma, non c’è davvero pace per la famiglia della celebre influencer che ha sentito il proprio cuore stringersi nell’ascoltare la confessione di sua sorella. Zaira, famosa in argentina per essere una modella come Wanda ma anche per le sue trasmissioni, durante uno dei suoi ultimi show ha confessato di aver dei problemi con l’ex compagno e con i figli.

L’amore è finito tra la modella Jakob von Plessen e la stessa Zaira ha ammesso, durante lo show Zaira en tu casa, di aver divorziato di star passando un momento pessimo. Il motivo è attribuire alla lontananza dai suoi bambini che in questo momento starebbero vivendo con il padre.

Durante lo show Zaira si è lasciata andare ad una commovente confessione e, nonostante sia felice di sapere che i piccoli sono in compagnia del loro padre, spera di poterli avere presto di nuovo al suo fianco. Grande nostalgia per la sorella di Wanda che ha così fatto preoccupare non solo i fan argentini ma anche quelli italiani che sperano per lei e per i suoi cari il meglio.