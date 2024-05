Chiara Frattesi “ipnotizza” lo Stadium: che regalo McKennie

Chiara Frattesi ha allietato la capatina dei tifosi allo Stadium: McKennie ha fatto ai bianconeri un regalo meraviglioso.

In un primo momento hanno provato a nascondersi. Ma si sa, ai paparazzi non sfugge mai niente. Men che meno le relazioni nuove di zecca come la loro, per l’appunto. E così, sebbene si siano tanto affannati per tenere il pubblico all’oscuro di tutto, gli indizi sono, nel tempo, proliferati.

Adesso non si tratta più di rumors ed indiscrezioni. Sembra ufficiale che Chiara Frattesi e Weston McKennie facciano sul serio e il video circolato nelle scorse ore sui social network sarebbe, in tal senso, inoppugnabile. La ragazza, sorella di Davide, centrocampista dell’Inter in prestito dal Sassuolo, è stata avvistata, infatti, in un luogo più che sospetto. L’influencer e modella è tornata all’Allianza Stadium di Torino, in occasione della gara tra la Juventus e la Salernitana, e a questo punto non ci sono più dubbi sul fatto che fosse lì per fare il tifo per il centrocampista bianconero che fa battere il suo cuore.

Nelle riprese di Dazn la si può scorgere, a distanza ravvicinatissima, in tribuna, mentre si accomoda in uno dei box che i calciatori riservano a parenti, amici ed eventuali fidanzati. Non è la prima volta, ad ogni modo, che si trovava a questa latitudini. L’avevano pizzicata allo stadio già in precedenza, ma il fatto che sedesse in uno di quei box speciali è la prova del fatto che speciale lo sia anche lei per Weston.

Chiara Frattesi allo Stadium: non servono altre conferme

Ciò nonostante, i due presunti piccioncini continuano a muoversi nell’ombra. Né McKennie e né la bellissima Chiara hanno inteso confermare o smentire le voci circolate a proposito della loro frequentazione.

Non un commento, non un selfie, non una foto ufficiale di coppia. Lasciano semplicemente che si parli di loro pur lasciando al pubblico il beneficio del dubbio, per quanto ci sia ormai ben poco di cui dubitare. Si sono concessi, finora, un solo indizio schiacciante. Il centrocampista, qualche settimana fa, aveva postato la foto di un modellino della Tour Eiffel.

E anche lei, qualche ora dopo, lo aveva immortalato, seppur da un’altra angolazione. Consapevole, quello è poco ma sicuro, che il pubblico si sarebbe accorto di tutto in un nanosecondo. McKennie, insomma, ha fatto un bel regalo agli spettatori: con Chiara in tribuna, bella come il sole, andare allo Stadium sarà ancor più piacevole di quanto non sia mai stato.