Juve tradita, Yildiz si trasferisce in nerazzurro: tifosi su tutte le furie

Kenan Yildiz è pronto a tradire la Juventus: si trasferisce in nerazzurro e lascia così il club bianconero per la rivale. Tifosi infuriati

Kenan Yildiz è una delle sorprese più importanti di questa stagione dell’intera serie A. Era un giovane di belle speranze che faceva parte della Primavera ad inizio campionato. Poi l’exploit, con Allegri “aiutato” e “incoraggiato” anche da Vincenzo Montella, l’attuale CT della Turchia, che prima dell’allenatore bianconero aveva fatto debuttare il classe 2005 in nazionale con quest’ultimo che aveva ripagato la fiducia subito con un gol.

Max ha proseguito la strada tracciata dal collega ed è stato ripagato con un debutto altrettanto choc: gol e giocate da urlo contro il Frosinone, con tanto di linguaccia esibita nel momento dell’esultanza, come il suo idolo Del Piero. Le prime prestazioni avevano fatto davvero girare la testa a tutti, come se di fronte ci fosse stato il nuovo crack del calcio mondiale. Dopo l’exploit iniziale, invece, le sue prestazioni sono andate in calo, un po’ come tutta la Juve nel corso del 2024.

Dopo il grande periodo di forma in cui Allegri non aveva esitato a dargli una maglia da titolare fisso, è tornato a fare la spola tra campo e panchina. In attesa di nuove perle che sicuramente arriveranno perché le stimmate da predestinato restano intatte, ci si interroga sul futuro del giovane attaccante bianconero.

Alcune ultime indiscrezioni parlano di un possibile addio a favore dei nerazzurri. Uno scenario che non piace per nulla ai tifosi che si sentono traditi, specialmente per darlo ad una rivale. Ma potrebbe essere un passaggio fondamentale per arrivare al vero grande obiettivo di mercato dell’estate bianconero, per il quale Giuntoli è disposto a tutto pur di arrivare finalmente ad acquistarlo dopo averlo seguito per l’intera carriera. Ci riferiamo naturalmente a Teun Koopmeiners, sul quale è sempre più forte l’interesse della Juve.

L’Atalanta apprezza molto Yildiz e potrebbe chiedere proprio il giovane attaccante come parziale contropartita tecnica da inserire nell’affare anche per abbassare il prezzo dell’olandese che costa una cifra bella alta per le casse dei piemontesi. Potrebbe essere la piazza perfetta per il turco per esplodere definitivamente, considerando il lavoro che fa Gasperini con i giovani. Nelle prossime settimane gli orobici potrebbero avanzare la richiesta con la Juve che potrebbe essere costretta ad accettare il sacrificio per arrivare al centrocampista tanto desiderato.