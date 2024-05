Juventus, è finita: ammainata un’altra bandiera

Juventus, le prossime partite potrebbero essere le ultime per diversi giocatori: è improbabile che rimanga a Torino.

Domani sera la Juventus avrà la possibilità di tornare a sollevare un trofeo, in questo caso la Coppa Italia. I bianconeri saranno di scena allo stadio Olimpico di Roma per affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, una delle squadre più in forma del momento (non solo in Italia). I nerazzurri sono ancora in corsa su tre fronti e tra una settimana, a Dublino, giocheranno la loro prima finale internazionale, contendendo l’Europa League ai tedeschi del Bayer Leverkusen.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha detto che la Signora ha il 50% delle possibilità di farcela. Non si discosta, il tecnico bianconero, dalle quote dei bookmaker, che considerano addirittura in leggero vantaggio la Dea a causa del momento magico che de Roon e compagni stanno vivendo ormai da settimane. L’allenatore livornese sa che questa potrebbe essere l’ultima finale al timone della Juventus. Ma non è il solo a poter dire addio al termine di questa stagione. Non è sicuro della permanenza neppure capitan Danilo, che ha appena parlato in conferenza stampa proprio insieme ad Allegri.

Juventus, anche capitan Danilo potrebbe fare le valigie

“Contano solo questi novanta minuti”, ha detto il difensore carioca, il cui contratto scadrà nel 2025. “L’Atalanta sta facendo una bella stagione, ha giocatori forti, un allenatore esperto e questo va rispettato. Però la Juventus ha raggiunto 20 finali e anche questa storia va rispettata”.

🗣️”#Danilo potrebbe andare via. Negli ambienti interni alla squadra l’idea é che Danilo potrebbe lasciare la #Juventus.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 14, 2024

Reduce da un infortunio, l’ex Manchester City e Real Madrid ce la metterà tutta per essere in campo dal 1′. E chissà che non possa toccare a lui, tra ventiquattr’ore esatte, a sollevare la Coppa Italia, l’altro obiettivo che il club si era prefissato ad inizio stagione insieme alla qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria che potrebbe accelerare il suo addio alla Signora. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la trasmissione Juventibus, le possibilità che Danilo a fine stagione vada via sono molto alte.