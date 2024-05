Vlahovic chiama il nuovo allenatore: scelta fatta sul suo futuro

Vlahovic chiama il nuovo allenatore, il centravanti serbo sarebbe particolarmente entusiasta del suo arrivo.

Domenica scorsa, contro la Salernitana, è rimasto a secco per la quarta partita di fila. Il gol manca ormai da un mese, da quando nella notte di Cagliari suonò la riscossa realizzando la rete del momentaneo 2-1 e permettendo alla Juventus di accorciare le distanze (poi i bianconeri avrebbero trovato il gol del definitivo pareggio a tempo praticamente scaduto).

Dusan Vlahovic ha vissuto tempi migliori ma domani sera, nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta, ha la grande occasione di vincere il suo primo trofeo da quando è diventato un calciatore professionista. Quel trofeo che il centravanti serbo attende ormai da oltre due anni, quando lasciò Firenze per fare il salto di qualità dopo un girone d’andata stratosferico. Il Vlahovic della Fiorentina purtroppo a Torino si è visto solamente a sprazzi: il nativo di Belgrado di gol pesanti ne ha segnati parecchi ma non ha mai trovato la continuità che ha avuto in quei sei mesi in riva all’Arno con Vincenzo Italiano in panchina.

Vlahovic chiama il nuovo allenatore, contatto tra Dusan e Thiago Motta

I tifosi bianconeri sanno bene che il giocatore ha potenzialità illimitate ma che non è stato di certo aiutato dal gioco esageratamente conservativo di Massimiliano Allegri.

🚨‼️🗣️”Contatto telefonico diretto importante tra #Vlahovic e #ThiagoMotta. Dusan avrebbe mostrato gigantesco entusiamo rispetto alla voglia di esplodere nella #Juventus. Ha parlato a Motta della voglia di Juve.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 14, 2024

Per questo in tanti hanno deciso di sospendere il giudizio fino a quando sulla panchina della Signora siederà un altro allenatore. A quanto pare, in caso di divorzio da Allegri a fine stagione, uno dei più “contenti” sarebbe proprio l’ex Fiorentina, che avrebbe già sentito quello che, molto probabilmente, sarà il prossimo tecnico bianconero: Thiago Motta. Lo ha riferito il giornalista Luca Momblano durante la diretta di Juventibus su Twitch. “C’è già stato un contatto telefonico – ha rivelato – Dusan avrebbe mostrato gigantesco entusiamo rispetto alla voglia di esplodere nella Juventus. Ha parlato a Motta della voglia di Juve”.