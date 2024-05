Dal futuro di Allegri a quello di Koopmeiners: Giuntoli lo ha ‘escluso’

Seppur con grande fatica alla Juventus è riuscita a centrare l’obiettivo minimo stagionale, la conquista di un piazzamento Champions.

In questo 2024 il cammino della squadra allenata da Massimiliano Allegri è stato alquanto deludente. Per fortuna piccoli passi i bianconeri sono riusciti comunque a tagliare il loro traguardo. Giocare in Europa è fondamentale non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico.

Si respira aria di cambiamento in casa Juventus, ma se ne saprà di più solamente quando sarà conclusa ufficialmente la stagione. Perché se è vero che le ultime due partite di campionato saranno ininfluenti ai fini della qualificazione Champions, bisogna assolutamente mettere in copertina il fatto che i bianconeri si giocheranno la conquista della Coppa Italia nella finalissima contro l’Atalanta. Chiaramente riuscire a portare a casa un trofeo sarebbe il giusto trampolino di lancio per un futuro più roseo, con la società che sarà chiamata a fare tanti investimenti.

Juventus, Giuntoli “dribbla” le domande su Allegri

Poco prima del fischio d’inizio dell’incontro, intervistato ai microfoni di Mediaset, ha parlato Cristiano Giuntoli. L’uomo chiamato a dare una svolta al mercato di una Juventus che vuole sognare in grande. “E’ per me una grande emozione, anche da tifoso, è il coronamento di un’annata importante. Dopo aver conquistato la Champions i ragazzi ci hanno portato anche in finale di Coppa Italia, speriamo di fare una bella figura”.

E’ chiaro che non si poteva non parlare di calciomercato: “Non ci stiamo pensando – ha detto – ci dovremo organizzare, facendo il punto con il mister e con la società. C’è tempo”. Giuntoli dunque abbastanza sulla difensiva, e lo conferma anche rispondendo alla domanda su Koopmeiners: “È sicuramente un bravo calciatore, l’Atalanta ne è piena. Io però voglio parlare dei nostri, che sono bravi e ci hanno portato a questa finale. Vogliamo godercela fino in fondo”.