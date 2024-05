Esplode la bomba prima di Atalanta-Juventus: “Ritorno di Gasperini”

Esplode la bomba prima di Atalanta-Juventus: al posto di Allegri occhio al ritorno di Gasperini. “Giuntoli lo stima tanto”

Tutto lascia presagire – anche le parole – che Massimiliano Allegri alla fine di questa stagione e con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto lascerà la Juventus.

E in tutto questo sembra pure in dirittura d’arrivo la trattativa con Thiago Motta che, salvo clamorosi e inaspettati colpi di scena, dovrebbe prendere il posto del livornese. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nel corso delle prossime settimane. Anche perché questa sera la Juventus sarà impegnata all’Olimpico nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini. Un ex della partita, visto che l’attuale allenatore della Dea a Torino ci è passato nelle giovanili. E che a quanto pare sarebbe contento di tornare da quelle parti.

Gasperini alla Juventus, lo stima Giuntoli

A parlarne, ai microfoni di TVPLAY.IT, ci ha pensato Paolo Bargiggia. Che ha sganciato la bomba: “Gasperini andrebbe volentieri, anzi tornerebbe volentieri ad allenare la Juventus e Giuntoli lo stima tanto” ha svelato il giornalista. E, questo suo pensiero, è identico a quello di Riccardo Meloni, che conduce il programma.

“Il grande rimpianto di Gasperini in tutti questi anni è quello di non essere mai stato chiamato dalla Juventus” ha confermato quest’ultimo. Di possibilità, però, di un suo ritorno non ce ne stanno. Il Gasp a quanto pare nonostante alcune voci delle ultime settimane è destinato a rimanere a Bergamo anche il prossimo anno per continuare un progetto che ha portato i nerazzurri a giocarsi due finali in una sola annata: dopo quella di stasera, infatti, c’è pure in programma quella di Europa League. Speriamo possano festeggiare solo la prossima settimana.