Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus: doppia novità sugli esterni e in regia

Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus, ecco l’undici che affronterà la Dea nella finale dell’Olimpico: tutto pronto nella Capitale.

È la grande notte della Coppa Italia, è la notte di Atalanta-Juventus. Nerazzurri e bianconeri tra pochi minuti si contenderanno a Roma il terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana e lo scudetto, vinti entrambi dall’Inter.

Per la Signora questa finale rappresenta la grande occasione di tornare a vincere un trofeo che manca dal 2021, quando a Reggio Emilia la Juventus di Pirlo e Ronaldo ebbe la meglio proprio sulla Dea. Che, dunque, sogna la rivincita ed avrà l’onore (e l’onere) di partire leggermente favorita, essendo in grande spolvero ormai da qualche settimana. Per la squadra di Gian Piero Gasperini è un momento magico: in campionato si è appena ripresa il quinto posto che vorrebbe dire Champions League; tra sette giorni, invece, contenderà l’Europa League al Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino, la prima della sua storia in campo internazionale. La Juventus, al contrario, arriva a quest’appuntamento tra mille dubbi. In campionato non vince da aprile e domenica non è andata al di là di un pareggio contro la Salernitana già retrocessa da un pezzo.

Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus, a sinistra c’è Iling

Forse per questo motivo Massimiliano Allegri ha deciso di mescolare qualche carta a livello di formazione. Non sono poche le novità nell’undici iniziale.

A sinistra Iling Jr. ha vinto il ballottaggio con Kostic e partirà dal 1′. In regia invece toccherà a Nicolussi Caviglia sostituire lo squalificato Locatelli. In porta andrà Perin, mentre l’attacco sarà formato da Chiesa e Vlahovic, con Milik e Yildiz pronti a dar manforte a gara in corso. La difesa, infine, sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr.; Chiesa, Vlahovic.