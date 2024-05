“Prenderà il posto di Verstappen”, bomba a orologeria scuote la Formula 1

Dichiarazioni in merito al futuro di Verstappen ma, in generale, della Formula 1: chi prenderà il posto del campione del mondo?

Tutti si chiedono, da tre anni oramai, chi prima o poi prenderà il testimone di Max Verstappen. È pur vero che stiamo parlando di un pilota ancora molto giovane, quindi di tempo per stupire ancora tutti ne ha a sufficienza, ma al contempo ci vengono alla mente diversi piloti che in passato hanno dominato per anni per poi tornare a correre senza vincere più.

Gli esempi sono tanti: da Fernando Alonso a Sebastian Vettel passando per lo stesso Lewis Hamilton, che da tre anni a questa parte non incide più nella classifica piloti. Pertanto, è giusto chiedersi chi, in un futuro non troppo lontano, prenderà le redini dell’attuale campione del mondo olandese.

A parlare recentemente del futuro di Verstappen e della F1 è stato Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari (successore di Jean Todt nel 2008) e attuale presidente di Formula One Group.

Domenicali sicuro: “Ci sarà qualcuno che prenderà il posto di Max”

La domanda è sempre la stessa: chi è il vero antagonista di Verstappen in questa stagione? Difficile dirlo, sebbene sia impossibile non citare i vari Carlos Sainz e Lando Norris, i due che fino a questo momento hanno vinto una gara al posto dell’olandese. Sia a Miami, una settimana fa, che a Melbourne, la Red Bull si è dimostrata finalmente “umana” e quindi ha assaporato il gusto amaro della sconfitta. In attesa di una vittoria di Leclerc, sono quindi lo spagnolo e l’inglese a prendersi questa responsabilità.

In quel paio di occasioni chiaramente Max ha lottato come un leone: in Australia è stato impossibilitato dal proseguire la gara a causa di un guasto serio ai freni; negli Usa invece ha avuto la sfortuna di avere dinanzi a se la Safety Car che, come è noto, ha permesso a Norris di vincere in maniera indisturbata.

Due episodi interessanti ma comunque indicativi. E Stefano Domenicali fa parte di quella schiera di osservatori che vede il futuro della F1 nelle mani di un pilota che non sia Max. “Dobbiamo rispettare il fatto che finora Max sia stato il miglior pilota, e presto, forse, ci sarà qualcuno che prenderà il suo posto“.

Sul futuro della F1, Domenicali non ha molti dubbi e contesta quei tifosi che vedono la competizione noiosa: “Questi tifosi sono molto pochi”, ha detto il Ceo di F1 in una intervista a Espn. “Siamo in enorme crescita in tutto il mondo, quindi penso che siano un numero molto limitato”.