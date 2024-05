Rabiot saluta la Juventus: l’offerta è da non credere

Rabiot ai saluti con la Juventus. Adesso l’offerta che potrebbe ricevere il centrocampista francese è, davvero, importante.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Adrien Rabiot potrebbe essere destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco nella prossima stagione calcistica.

Il centrocampista francese, attualmente in scadenza con la Juventus, sembra essere finito nel mirino dei bavaresi, che starebbero valutando la possibilità di presentargli un’offerta di contratto al termine della stagione in corso. Rabiot, classe ’95, è arrivato alla Juventus nel 2019 con grandi aspettative, ma ha faticato a trovare continuità e a esprimere appieno il suo potenziale, anche se nelle ultime stagioni è diventato essenziale per la mediana bianconera, dando prestazioni di alto livello e una solidità da, ormai, leader del reparto. Nonostante ciò, il suo talento indiscusso potrebbe trovare nuova linfa nel contesto del Bayern Monaco, una squadra nota per la sua capacità di valorizzare i talenti e di giocare a un alto livello sia in ambito nazionale che internazionale.

Bayern Monaco su Rabiot: obiettivo per il centrocampo

Il Bayern Monaco, attualmente alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo, potrebbe vedere in Rabiot un’opportunità per rafforzare la propria rosa e aggiungere qualità al reparto mediano. Con la possibilità di offrire al giocatore un ambiente stimolante e competitivo, i bavaresi potrebbero convincere Rabiot a intraprendere questa nuova avventura. Resta da vedere come evolveranno le trattative e se la Juventus sarà disposta a privarsi del giocatore, ma una cosa è certa: l’interesse del Bayern Monaco potrebbe cambiare radicalmente il futuro di Adrien Rabiot e il panorama del calciomercato estivo.

Come sottolineato dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista francese, dopo Psg, Juventus, adesso, potrebbe intraprendere un altro importante passo nella sua carriera: diventare protagonista del centrocampo del Bayern Monaco, raggiungendo l’ex compagno De Ligt. Per ora, infatti, nonostante le volontà iniziali di trattenerlo anche a Torino la direzione dell’addio sembra sempre più concreta. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà alla fine della stagione e se Rabiot sceglierà, per davvero, di vestire la maglia del Bayern Monaco.