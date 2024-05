Voti Atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic leader, Bremer un muro. Allegri ci mette la firma

Grande attesa tra i tifosi bianconeri per la finale di Coppa Italia di questa sera tra la Juventus e l’Atalanta, in scena all’Olimpico di Roma.

Partita che si è conclusa con il risultato di 0-1, con il trionfo della formazione di Allegri. Che ha giocato una grande gara sotto tutti i punti di vista meritando il successo. Obiettivo raggiunto dunque dopo aver conquistato appena qualche giorno fa la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Nel primo tempo la Juventus è partita fortissimo, trovando il gol dopo appena 4 minuti. Lancio in verticale di Cambiaso per Vlahovic, che ha resistito al ritorno di Hien, insaccando con freddezza alle spalle di Carnesecchi. La reazione dell’Atalanta non è stata veemente, i nerazzurri hanno tenuto in mano il pallino del gioco ma non hanno creato granché. Merito dell’ottima organizzazione difensiva juventina. Nella ripresa sempre l’Atalanta alla ricerca del pari, ma è la Juve a reclamare un rigore e a segnare il gol dello 0-2 ancora con Vlahovic. Annullato poi per un fuorigioco millimetrico. Emozioni a non finire con il palo di Lookman e la traversa di Miretti

Atalanta-Juventus, i voti dei calciatori bianconeri

Questi sono i voti dei calciatori della Juventus dopo questa finale di Coppa Italia. Ci sono tanti elementi bianconeri che superano la sufficienza. Migliore in campo ovviamente Dusan Vlahovic, e non solo per il gol. Le pagelle: Perin 6; Gatti 6.5, Bremer 7, Danilo 7, Cambiaso 7 (81′ Weah sv), McKennie 6, Nicolussi Caviglia 6 (61′ Miretti 6.5), Rabiot 7, Iling 6.5; Vlahovic 8.5 (81′ Milik sv), Chiesa 6.5 (67′ Yildiz 6.5).

Il voto più alto come detto è per Dusan Vlahovic e non potrebbe essere altrimenti. Cinico davanti alla porta, determinato come pochi. Ottimi Bremer e Danilo in difesa, hanno concesso davvero poco agli avversari. Solido Rabiot in mezzo al campo, tra i migliori bisogna sottolineare anche la prova di Cambiaso, che ha abbinato corsa e qualità.