Game over Allegri: ecco quando verrà annunciato l’esonero

In casa Juventus non si fa altro che parlare in queste ore del destino dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Ieri sera la sua squadra ha centrato un importante obiettivo stagionale riuscendo ad alzare al cielo la Coppa Italia. Decisiva alla rete segnata dal bomber Dusan Vlahovic per piegare l’Atalanta, che era favorita alla vigilia. Grande ovviamente la gioia di una tifoseria che non ha fatto mancare il sostegno ai propri beniamini.

Al di là del risultato si è vista in campo una Juventus determinata e organizzata come poche volte è accaduto nel corso di questo 2024. Nel finale di partita convulso si è visto un grande nervosismo da parte di Massimiliano Allegri. Che togliendosi giacca e cravatta ha protestato platealmente contro la terna arbitrale per una decisione presa. Il suo nervosismo è proseguito anche però durante i festeggiamenti, dove sono emerse frizioni con Giuntoli. Il rosso sventolato sotto il suo naso ha portato a due turni di squalifica.

Juventus, entro sabato l’esonero di Allegri

Il suo atteggiamento non è piaciuto ai vertici della Juventus, e durante tutto l’arco della giornata non si è fatto altro che parlare della possibile decisione presa a riguardo l’allenatore. Sono sempre di più i rumors che vorrebbero Allegri chiudere la sua esperienza con i bianconeri ancor prima del previsto.

Come infatti ha riportato il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per arrivare all’esonero di Massimiliano Allegri. Si starebbe cercando infatti un punto d’intesa tra le parti, esonero in arrivo entro sabato. Con la squadra che ha ormai centrato i suoi obiettivi stagionali, la dirigenza sarebbe propensa ad affidare il ruolo di traghettatore per le prossime due partite all’allenatore della Primavera Paolo Montero. Persona riconosce bene l’ambiente e che senz’altro darebbe il massimo per riuscire a chiudere questa stagione nel migliore dei modi, smorzando ogni tipo di possibile polemica.