Zirkzee alla Juve con lo sconto: la comunicazione è già partita

Zirkzee alla Juventus con lo sconto. La novità è grossa attorno alla valutazione dell’attaccante del Bologna. Prezzo fissato

L’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus si è consumato nella notte dell’Olimpico. Oltre le parole, che ci sono state anche, con un lapsus che non è passato inosservato, anche i fatti alla fine del match con un nervosismo imperante hanno fatto capire che è finita.

Il nome di Thiago Motta – con il quale, si dice, Giuntoli abbia già un accordo – è quello che gira con una certa insistenza dalle parti della Continassa. Il tecnico del Bologna, che ha portato la squadra in Champions League, è il candidato numero uno, anche se qualcuno tiene viva la pista che porta ad Antonio Conte. Di certo, Motta, vicino a lui in questa sua nuova esperienza, vorrebbe Zirkzee, il trascinatore degli emiliani. E sulla valutazione del giocatore arrivano delle notizie importanti riportate questa mattina dal Corriere dello Sport.

Zirkzee alla Juventus, prezzo fissato

“Zirkzee costa solo 40 milioni. Il procuratore ha ottenuto l’estensione della clausola a tutti, il Bologna incasserà 21 milioni, il resto al Bayern di Monaco. A queste cifre, anche se non si sa se sarà possibile una dilazione del pagamento, il giocatore diventerebbe un affare per molti. Da capire se la Juventus cercherà o meno di affondare il colpo”. Questo si legge sul quotidiano, che mette comunque a rischio, ancora, un passaggio in bianconero.

Cosa risaputa, infatti, è anche una certa voglia del Milan di mettere le mani sul giocatore, in Italia, mentre altre squadre della Premier League potrebbero anche farsi sotto nel corso delle prossime settimane. Insomma, tutto da definire. Ma il prezzo si conosce, e per le qualità del giocatore in questione non è poi così alto.