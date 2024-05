“Forza Napoli”: la reazione di Pogba è tutto un programma

“Forza Napoli” ed il ritorno, anche se soltanto in video, di Paul Pogba. In questi giorni la Juventus è, più che mai, al centro della scena.

Per la Juventus sono giorni sconclusionati che sfiorano, lambiscono l’assurdo, salvo poi caderci dentro con tutte le scarpe. E’ difficile immaginare una vittoria più inseguita, e meno goduta, della Coppa Italia conquistata dai bianconeri mercoledì sera sul prato dell’Olimpico contro ‘la favorita’ Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una vittoria meritata, netta nonostante diversi ‘abbagli’ arbitrali, cui la VAR, chi era costei?, non ha saputo/voluto porre rimedio. In quei convulsi minuti finali in cui l’Atalanta ha provato a pareggiare, è scattata l’incontinente rabbia di Massimiliano Allegri. In quegli istanti è fuoriuscito il malcelato rancore montato in misura esponenziale negli ultimi mesi.

Una serata che è stata lo specchio di una stagione che ha visto la Juventus capace di tutto e del suo esatto contrario. L’annata che sta volgendo al termine avrebbe dovuto rappresentare una nuova partenza per la società bianconera dove le vicissitudini giudiziarie che hanno contraddistinto il suo recentissimo passato.

Una nuova dirigenza e, finalmente, un uomo cui affidare il rilancio: Cristiano Giuntoli.

Il ritorno di Paul Pogba

Tante buone intenzioni e tanti segnali positivi. Questo si scorgeva fin dai primi giorni del raduno della Juventus. E’ poi iniziato il campionato con i suoi primi, dolorosi schiaffi.

20 agosto 2023. Prima di campionato per la Juventus. I bianconeri sono impegnati ad Udine. Gli esami antidoping di rito hanno ‘coinvolto’ anche Paul Pogba, peraltro assente nella sfida tra le due compagini bianconere. Il risultato dell’esame del centrocampista francese è devastante: positivo al testosterone.

La squalifica di quattro anni è arrivata puntuale, come da precisa richiesta della Procura antidoping. La nuova stagione, quella del rilancio, sia per la formazione bianconera che per il centrocampista francese, non poteva iniziare peggio. Di Paul Pogba, in questi mesi, si sono perse le tracce, ma un video lo riporta in auge.

E’ un Pogba sereno e sorridente, ripreso all’interno di un locale a Capri, e a cui viene chiesto di gridare “Forza Napoli“. Il centrocampista francese non ce la fa proprio a pronunciare quella frase e risponde con un chiarissimo “Forza Juve. Sempre“, tra mille sorrisi.

E’ un’annata così per i tifosi della Juventus. Mentre si si sta concludendo nel peggiore dei modi il rapporto tra la società bianconera e Massimiliano Allegri, il video di Paul Pogba sembra un flashback che riporta alla mente la sua amara vicenda di inizio stagione. Da quel momento ha preso avvio la sconclusionata, e contraddittoria, stagione bianconera.