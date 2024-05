Juventus, Vlahovic esalta Sinner: la reaction fa impazzire il web

Sinner, Vlahovic ha fatto “gasare” il tennista altoatesino: se ne sono accorti tutti, inutile nasconderlo.

Si trova a Torino da poco più di una settimana ed è evidente che qualcosa, nel frattempo, sia cambiata. Sarà l’aria buona del capoluogo piemontese, magari, o chissà, forse la lontananza dal campo e il fatto di non avere particolari distrazioni, in questo periodo così delicato della sua carriera.

Sta di fatto che Jannik Sinner, nelle scorse ore, si è reso protagonista di un gesto che non ci saremmo mai aspettati da lui. Il tennista, prossimo a salire sulla vetta del ranking Atp, si sta curando, come noto, al J Medical, nella speranza che il problema all’anca possa essere risolto in tempo per l’evento clou della primavera: il Roland Garros. Non sappiamo ancora se vincerà questa lotta contro il calendario e le lancette dell’orologio, mentre sappiamo per certo che ha “tradito”, si fa per dire, la sua fede rossonera.

Il cuore del campione di San Candido batte, come sapranno certamente i bene informati, per il Milan, ma questo non gli ha impedito, nelle scorse ore, di simpatizzare con la Juventus. Lo ha fatto in sordina, ma qualcuno se n’è accorto comunque e la notizia, manco a dirlo, ha fatto il giro del web. Anzi, c’è di più: la reaction ha fatto letteralmente impazzire il web.

Sinner sportivo doc: la fede rossonera può aspettare

A dispetto di tutto, Sinner, che prima ancora che un tifoso del Milan è uno sportivo ed un atleta doc, ha voluto “omaggiare” la Juventus per la sua recente vittoria in Coppa Italia.

L’occasione di farlo gli si è presentato quando, sul profilo ufficiale della Vecchia Signora, è apparsa la foto con la tanto ambita Coppa. Tra i tantissimi like ricevuti c’è anche quello di Jannik, che poco dopo lo ha rifatto ancora una volta, ma in un altro contesto. Il “mi piace” stavolta lo ha messo a un post di Dusan Vlahovic, che ha augurato buongiorno al mondo bianconero con uno scatto della coppa alzata al cielo. Due campioni che si sono “uniti” per l’occasione, nel nome dello sport.

Sinner ha ritenuto doveroso complimentarsi con gli juventini per la loro impresa, dunque, a dimostrazione del fatto che la fede calcistica, in determinate circostanze, non conta.