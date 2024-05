La Juve paga la clausola da 40 milioni, bye bye Napoli

La Juventus si fionda su un colpo di mercato importante, arriva con la clausola da 40 milioni: sgarbo di Giuntoli al Napoli

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta, il bilancio di questa stagione per la Juventus può essere certamente guardato con maggiore positività. Pochi giorni prima, i bianconeri avevano suggellato il ritorno in Champions League, anche se senza entusiasmare per come era andata tutta la seconda parte del campionato. Ora, un nuovo trofeo dopo tre anni di digiuno è certamente un buon viatico per il futuro.

Juve che riscopre il sapore del trionfo e si candida, per la prossima stagione, a ritornare competitiva ad altissimi livelli in Italia e in Europa. O per lo meno, quella sarà l’intenzione dei bianconeri, che vorranno ripartire verso un nuovo ciclo.

Non ci sarà Allegri, palesemente arrivato a fine corsa, anche per come ha reagito ieri di fronte a una vittoria sofferta, tesa, che dopo tre anni difficili ha sicuramente un sapore speciale per il livornese. Il quale può congedarsi con il sorriso, avendo regalato all’ambiente un successo dal notevole peso specifico.

Adesso, la palla passa a Giuntoli, per costruire un futuro all’altezza delle aspettative. Il dirigente avrà tra le mani buona parte dei destini del club, non soltanto per quanto concerne la panchina, che pure è il tema più caldo del momento. Adesso avanti tutta su Thiago Motta, per poi concentrarsi sugli acquisti. In tal senso, il dirigente si confronterà nuovamente sul suo passato e potrebbe andare all’assalto di un nome ambito anche dal Napoli.

Juventus, colpo in difesa: l’obiettivo è Le Normand

Ai tempi in cui era in azzurro, Giuntoli seguiva con grande interesse Robin Le Normand, difensore spagnolo della Real Sociedad. Rimasto anche adesso nel mirino del Napoli, ma con la Juventus determinata a mettere le mani su di lui.

Per puntellare la difesa con un nome di esperienza internazionale e grande presenza fisica, il nome di Le Normand pare quello giusto. Secondo ‘Elnacional.cat’, la Juventus potrebbe essere in vantaggio su di lui.

Il suo cartellino è rilevabile pagando una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, anche se pare che la Juventus proverà a strappare una intesa, con i baschi, a cifre inferiori, presentando un’offerta da 30 milioni. Se la cosa non dovesse andare a buon fine, si procederebbe con il pagamento della clausola per intero.