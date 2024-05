Matteo Berrettini, cambia tutto: spunta un dettaglio sbalorditivo

Il tennista romano, che ha dovuto amaramente rinunciare agli Internazionali, si consola con la sua nuova fiamma: tifosi sorpresi

Ci risiamo. Matteo lo ha fatto di nuovo. E su entrambe le sfere della sua vita. Quella professionale e quella privata. Se il 2023 era stato infatti contraddistinto da una serie incredibile di infortuni – che avevano costretto il romano a saltare svariati tornei, concludendo la stagione con 4 mesi di inattività – ma anche dall’arrivo, nella sua vita, di una chiacchierata relazione amorosa, nel 2024 si sta replicando, almeno in parte, tutto quello che abbiamo appena descritto.

L’ex numero 6 del mondo, rientrato a giocare lo scorso 13 marzo dopo oltre sei mesi di stop, ha infatti tristemente ricominciato coi forfait. Dapprima quello per il torneo di Monaco di Baviera, poi per il Masters 1000 di Madrid – prima del quale aveva accusato una tonsillite accompagnata da febbre – poi quello, davvero inaspettato, per la kermesse del Foro Italico.

“Io ancora non ho capito cos’abbia Matteo, prima dicevano che giocava male per colpa della fidanzata, ora non lo so. Non sta più con lei e di certo non mi interessa, non mi occupo della vita sentimentale di Berrettini, sono affari suoi“, ha detto un sempre tagliente Nicola Pietrangeli commentando l’ennesimo stop del tennista, sul quale subito dopo, ironia della sorte, sono piombate indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Ecco che il film del 2023 è pronto a ripartire per un remake agrodolce.

Berrettini, la nuova fiamma già convive col tennista

Già nota al grande pubblico non solo per la sua brillante carriera come modella ed influencer, Federica Lelli è stata per anni la fidanzata del noto cantante Ultimo, il quale, niente di meno che a Sanremo, aveva lanciato la canzone ‘I tuoi particolari’, dedicata proprio alla sua ragazza, con la quale aveva troncato di recente.

La bella romana, classe ’98, avrebbe conosciuto Matteo Berrettini in una delle tante serate mondane nella fervida zona di Ponte Milvio, a Roma, approfondendo poi la frequentazione nelle settimane successive.

Come riportato dal settimanale ‘Chi’ – sempre sul pezzo quando si tratta di fare dei resoconti sulle vite segrete dei VIP – i due già starebbero convivendo nella residenza romana del tennista.

Stavolta però, a differenza di quanto accaduto ad inizio 2023 con Melissa Satta, Matteo sembra più riservato al riguardo. Nessun post, video o reel che sia ad ostentare la sua avvenente nuova fiamma. Questo però non gli ha evidentemente impedito di essere oggetto di una voce che, in attesa di conferme o smentite, sta già mandando in delirio la galassia social.