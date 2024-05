Scambio tra portieri: la Juventus si aggiudica l’affare dell’estate

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno cercando un portiere e hanno trovato l’erede di Szczesny: Inter bruciata

Un sostituto di Szczesny, prima o poi, in casa Juventus, dovrà arrivare. Nelle scorse settimane si è parlato di un forte interesse bianconero per Di Gregorio, estremo difensore del Monza: una trattativa che Giuntoli avrebbe messo in piedi con Adriano Galliani. Rimane una pista viva. Ma secondo le informazioni riportate da Repubblica non è l’unica.

C’è un altro nome in Serie A che stuzzica non solo i bianconeri ma anche l’Inter. Però, Giuntoli, ha il jolly segreto che potrebbe servire a chiudere l’operazione di mercato. La sua stagione è stata importante e le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli addetti ai lavori. Ma andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, occhi su Martinez

Il profilo è quello di Martinez del Genoa. L’Inter, a quanto pare, lo potrebbe mettere nel mirino qualora non riuscisse a chiudere l’operazione Bento. La Juventus, dal proprio canto, ci punterebbe nel caso come alternativa a Di Gregorio. Sì, per entrambi i club è una seconda ipotesi, ma è evidente che potrebbe diventare anche la prima nello spazio di pochissimo tempo.

E quale sarebbe il jolly di Giuntoli? Nell’operazione, infatti, ci potrebbe entrare Mattia Perin, titolare in Coppa Italia e che quindi sente sua, decisamente, la vittoria contro l’Atalanta, sarebbe un ritorno in una squadra che lo ha fatto crescere e che gli ha dato la possibilità di vestirsi di bianconero. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, sapendo che le operazioni e le vie del mercato sono davvero infinite.