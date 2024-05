Ultim’ora Sky, clamorosa decisione di Sinner: cosa sta succedendo

Arriva una clamorosa ultima ora da parte di Sky su Jannik Sinner: la decisione è stata presa, ecco cosa sta succedendo intorno al tennista

Sono giorni di ansia e angoscia per Jannik Sinner alle prese con il recupero dal noto infortunio all’anca. Il tennista altoatesino è attualmente a Torino, dove si sta curando al J Medical, il centro specializzato della Juventus, per riuscire a recuperare più in fretta possibile. Vuole tornare ad essere protagonista dopo esser stato costretto al forfait nel bel mezzo del Master 1000 di Madrid e la successiva rinuncia anche degli Internazionali di Roma.

Il numero due al mondo nel ranking ATP, non vede l’ora di riprendere il discorso interrotto per insidiare il primato assoluto di Djokovic. Per farlo però sarà necessario prima guarire del tutto. Mancano due settimane al via del Roland Garros, il secondo grande Slam dell’anno, e il suo desiderio è di esserci ma solo se non ci saranno rischi. Altrimenti, come già annunciato dallo stesso classe 2001 nella conferenza stampa più recente, preferisce perdere qualche torneo in più ma non mettere a repentaglio la propria carriera.

Sinner, clamorosa decisione: ecco cosa sta succedendo

Roland Garros sì o Roland Garros no, è questa la risposta che tutti i tifosi, appassionati di tennis e addetti ai lavori vogliono ricevere al più presto. Ad oggi ci sono pareri pessimisti o ottimisti, ma su cosa accadrà effettivamente non è dato ancora sapere. Intanto sulle sue reali condizioni ha provato a far luce Paolo Bertolucci su Sky Tennis.

Il noto commentatore ha cercato di anticipare quella che potrebbe essere la decisione dei medici: “Da Torino arrivano notizie confortanti”, taglia corto Bertolucci. Che poi entra nei dettagli: “Sembra che il recupero vada alla meglio, tra pochi giorni proverà a prendere la racchetta in mano dopo l’ok dei medici”. L’unica cosa certa è che sia il tennista sia il suo team daranno ascolto assoluto a cosa diranno i dottori, mettendo da parte la voglia frenetica da parte dell’azzurro di giocarle tutte. “Se tutto andrà per il meglio, allora sarà in campo a Parigi, magari non al top della forma ma l’importante è riprendere” è la chiosa di Bertolucci.

Dunque c’è cauto ottimismo sul suo rientro in tempo per il Roland Garros. Intanto in questi giorni si è scatenato anche il gossip intorno al tennista di San Candido. Secondo alcune voci la sua storia con la storica ragazza Maria Braccini sarebbe finita e adesso nella sua vita sentimentale ci sarebbe una collega, la tennista russa Anna Kalinskaya, avvistata di recente a Torino dove si sta curando Sinner. Solo coincidenze?