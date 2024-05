Capolavoro Juventus: Koopmeiners arriva gratis

Giorni bollenti in casa Juventus, dopo la conquista della Coppa Italia c’è stata una decisione importante da parte del club.

Nonostante il successo sull’Atalanta e, appena qualche giorno prima, la conquista del pass matematico per la prossima edizione della Champions League, la dirigenza ha dato il benservito all’allenatore Massimiliano Allegri. Una notizia che era nell’aria visto quanto era accaduto nel recupero del match e nel post gara.

La Juventus non ha aspettato nemmeno le ultime due giornate per decidere di interrompere il rapporto con l’allenatore. Sarà dunque Paolo Montero a guidare la squadra in questo finale di torneo nel quale i bianconeri avranno il compito di non perdere ulteriori posizioni in graduatoria. Lunedì c’è in calendario il confronto con il Bologna di Thiago Motta. Proprio il tecnico che al momento pare essere l’indiziato numero uno per guidare i bianconeri nella prossima stagione. Anche se il calciomercato è sempre pronto a riservare sorprese.

Juventus pronta a offrire come contropartite Soulè e Huijsen

A proposito di calciomercato, le prossime settimane saranno senz’altro bollenti in casa Juventus. Dopo la scelta del tecnico il direttore Giuntoli potrà muoversi sugli obiettivi indicati, nel tentativo di chiudere le trattative nel minor tempo possibile. Anche perché alcuni nomi sono già sul suo taccuino da tempo.

E’ il caso ad esempio di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Calciatore chiamato a rinnovare un reparto che ha bisogno di volti nuovi. Come spiega il Corriere dello Sport, con i soldi in arrivo dalla prossima Champions League la Juve è pronta a tentare l’assalto all’olandese. L’Atalanta valuta il cartellino di Koopmeiners 60 milioni di euro. Una somma non certo bassa, anche perché comunque il club dovrà fare pure altri investimenti. Ecco perché si potrebbero inserire Soulè e Huijsen come contropartite per abbassare il prezzo quasi a zero, giovani che potrebbero essere pedine gradite per la formazione orobica.