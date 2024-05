Matteo Berrettini ‘massacrato’ davanti a tutti, un gesto non passa inosservato

Il tennista italiano Matteo Berrettini continua ad avere problemi fisici. La mazzata dell’ex tennista è davvero pesantissima.

Manca sempre meno al termine degli Internazionali d’Italia di Roma, torneo Masters 1000 che ha visto davvero pochi big protagonisti, alcuni assenti per infortunio ed altri delusioni all’interno del torneo.

Un torneo di Roma particolarmente deludente per il tennis italiano. Nessun azzurro tra il maschile e il femminile ha raggiunto gli Ottavi di finale anche se va detto che – i due tennisti più attesi ad inizio torneo – mancavano le stelle. Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno dato forfait prima dell’inizio del torneo.

L’azzurro è stato sorteggiato al primo turno dove doveva sfidare Stefano Napolitano in un intrigante derby, ma alla fine si è ritirato ed è stato sostituito. Tutto è nato circa un mese fa con Matteo che ha dovuto saltare dei tornei per una tonsillite e da allora non si è più ripreso. Un lungo stop e qualcuno ha avuto parole dure per il tennista azzurro, in crisi e lontano dal campione che ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2021.

Tennis, Pietrangeli è netto su Matteo Berrettini

La leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli è sempre stato piuttosto schietto nel parlare del tennis e dei campioni attuali. Nelle ultime ore ha parlato ai microfoni di Mowmag e ha rilasciato un’interessante intervista dove ha toccato tanti temi.

Da Sinner a tutto il movimento italiano e non poteva mancare l’argomento Berrettini. Pietrangeli, grande campione del passato, ha mandato una stilettata su quest’assenza, ecco le sue parole:

“Rispetto a Sinner è completamente diverso per Matteo Berrettini, direi che la differenza si vede dai risultati. Io non ho capito ancora Matteo cos’abbia, prima si diceva che giocava male a causa della fidanzata Melissa Satta, ma ora non stanno insieme e lui comunque non gioca, quindi non lo so”. Un messaggio scritto in sincerità e che ha scatenato non poche polemiche sui social.

In molti hanno commentato quest’assenza dai campi di Matteo, un’assenza più lunga rispetto a quanto prevede questo infortunio. Sia i tifosi che gli addetti ai lavori ne hanno parlato e l’ex tennista ha azzardato:

“Sinceramente non so perchè Matteo non ha giocato a Roma. Se dice che starà malato evidentemente è cosi, ma forse ci saranno anche fattori mentali oltre che fisici”. Parole che fanno molto discutere e i tifosi sono preoccupati dalle condizioni fisiche del proprio beniamino, si attende ora il suo rientro in campo.