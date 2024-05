Altro che Thiago Motta, il nuovo tecnico della Juve sarà straniero: che nome

Sorpresa clamorosa per la panchina della Juve. Thiago Motta? No, il nuovo allenatore sarà straniero. I dettagli

L’era Massimiliano Allegri è finita. Dopo quanto accaduto a Roma dopo la finale di Coppa Italia, la Juventus ha preso una inevitabile decisione: esonero immediato con due settimane d’anticipo. L’addio era già scritto, ma lo show in negativo del tecnico nel dopo gara ha portato la società a prenderne le distanze e a chiudere il rapporto prima del previsto.

Al suo posto per queste ultime due partite ci sarà Montero, attuale allenatore della Primavera. Dopodiché, inizierà un nuovo ciclo. Cristiano Giuntoli, dopo un anno di apprendistato, adesso vuole prendere in mano la situazione e portare con forza le sue idee. Il candidato principale per sostituire Allegri è, come si sa da tempo, Thiago Motta del Bologna. Eppure, c’è chi non è ancora del tutto convinto che sarà lui. Anzi, è solo il quinto per probabilità. Al primo posto, stando a quanto riporta l’agenzia Agimeg, c’è addirittura un allenatore straniero che ad oggi gli esperti di mercato non hanno nemmeno mai accostato ai bianconeri. Sarebbe davvero un clamoroso colpo di scena.

Un allenatore straniero alla Juve: sorpresa clamorosa

Secondo le quote dei Bookmakers, l’allenatore che ha più probabilità di prendere il posto di Allegri sarebbe Marcelo Gallardo. La quota è bassissima: 1.50, una cosa del tutto inaspettata. L’argentino sta trattando con l’Al-Ittihad la rescissione: qualche giorno fa era stato dato per fatta ma a quanto pare ci vuole più del tempo del previsto. E se dietro questa decisione ci fosse proprio la Juve?

Gianluca Di Marzio aveva parlato anche di un contatto con il Milan ma non c’è stata alcuna conferma in merito. Per tornare invece alla panchina bianconera, la quota di Thiago Motta è, invece, addirittura di 9.00. Strano, considerando che secondo tutte le indiscrezioni giornalistiche il prescelto è lui (c’è chi parla anche di un accordo già raggiunto). Fra l’italo-brasiliano e Gallardo ci sono altre tre opzioni: Sergio Conceicao (3.50), Julen Lopetegui (7.50) e Antonio Conte (7.50).

Il primo sembrerebbe in uscita del Porto. A fine stagione, dopo la finale di coppa, si incontrerà con il nuovo presidente Villas–Boas e deciderà il da farsi. Anche lui, come Gallardo, è un nome che è anche in orbita Milan. Per quanto riguarda Lopetegui, invece, dopo il caos generato dalla protesta dei tifosi rossoneri quando sembrava davvero ad un passo, sembra apertissima la porta del West Ham. Infine c’è Conte, il sogno dei tifosi ma i suoi costi in questo momento non sono sostenibili dalla Juventus, che ha scelto di ripartire da un progetto diverso per cambiare rotta. Insomma, al netto di quanto dicano le quote, la strada sembra ormai spianata: l’allenatore dei bianconeri, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Thiago Motta.