Batticuore Thiago Motta: beffano la Juventus prima della firma

In casa Juventus la concentrazione è massima in vista della prossima partita contro il Bologna di Thiago Motta.

Per la classifica dei bianconeri i prossimi 90 minuti non saranno decisivi, visto è considerato che è stata già agguantata matematicamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia gli ultimi giorni hanno visto un vero e proprio ribaltone in casa Juve che impatterà anche per il futuro del club.

Subito dopo la conquista della Coppa Italia a spese dell’Atalanta la dirigenza della Juventus ha infatti deciso di dare il benservito a Massimiliano Allegri. La scelta presa è stata di quelle forti, visto e considerato che al tecnico livornese non è stato consentito nemmeno di completare la stagione. Nelle prossime due partite dunque ci sarà Paolo Montero seduto in panchina, a prendere le decisioni su chi mandare in campo e sugli schemi di gioco. Per il futuro però la società sembra avere le idee chiare.

Thiago Motta piace anche al Barcellona: la situazion

Sono ormai mesi che si parla di Thiago Motta come possibile erede di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Una possibilità che adesso sembra essere sempre più concreta anche in considerazione del fatto che la panchina dei bianconeri è attualmente libera. E dunque andrà trovato al più presto un nuovo tecnico.

Tutti gli indizi portano verso la firma dell’attuale allenatore del Bologna, capace di portare i rossoblù in Champions League pur con una rosa di tanti giovani e di calciatori non certo dal pedigree internazionale. Chiaramente bisognerà attendere la prossima settimana per capire se sarà davvero Thiago Motta ad allenare la Juventus. Attenzione però alle voci che arrivano dalla Spagna, ed esattamente dal portale “El gol digital”. Anche il Barcellona infatti avrebbe posato gli occhi sull’ex centrocampista, visto che pure i blaugrana devono trovare un nuovo allenatore. Se fallirà all’assalto a Thiago Motta gli spagnoli proveranno a trovare un accordo con Sergio Conceicao.