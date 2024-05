La Juve saluta Rabiot, ma la nuova squadra parla francese: ecco il doppio colpo

Calciomercato Juventus, addio a Rabiot. La nuova squadra parla di nuovo francese. I dettagli della situazione.

La Juventus sta già lavorando alla costruzione della squadra del futuro, che potrebbe essere affidata a Thiago Motta. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TuttoSport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su due talenti del Nizza, puntando a rinforzare la rosa bianconera con acquisti mirati e di qualità.

Uno dei principali obiettivi della Juventus è Khephren Thuram, giovane centrocampista francese che sta attirando l’attenzione di molti club europei. Thuram è noto per le sue abilità tecniche, la visione di gioco e la capacità di inserirsi negli spazi, caratteristiche che lo renderebbero un acquisto prezioso per i bianconeri. L’interesse per Thuram sembra essere cresciuto anche in seguito all’aumento del prezzo del cartellino di Teun Koopmeiners, altro giocatore seguito dalla Juventus ma il cui costo è lievitato nelle ultime settimane. Con un Thuram in crescita, Giuntoli potrebbe preferire investire sul giovane talento francese, sperando di assicurarsi un futuro campione. E in questo senso, potrebbe anche filtrare la possibilità di un addio di Rabiot dalla Juventus.

Addio Rabiot ma la Juve parla di nuovo francese: doppio colpo

Il possibile arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus segnerebbe un nuovo capitolo per il club torinese. Motta, noto per il suo approccio tattico innovativo e la capacità di valorizzare i giovani, potrebbe trovare in Thuram e Todibo due pedine fondamentali per la sua idea di gioco. Con una squadra ben bilanciata e rinforzata da questi innesti, la Juventus potrebbe tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

L’altro nome caldo sulla lista della Juventus è Todibo, difensore centrale del Nizza. Todibo non è un nome nuovo per la dirigenza bianconera, che già in passato aveva mostrato interesse per il giocatore. Con la sua fisicità, abilità nel gioco aereo e buona tecnica difensiva, Todibo rappresenta un profilo ideale per rafforzare la retroguardia juventina. La Juventus potrebbe approfittare del momento giusto per portare il difensore francese a Torino, consolidando così il reparto difensivo con un elemento di sicuro affidamento e prospettiva. La Juventus sembra intenzionata a muoversi con decisione sul mercato, puntando su giovani talenti francesi per costruire una squadra competitiva e pronta a nuove sfide. Se le trattative dovessero andare a buon fine, i tifosi bianconeri potrebbero presto vedere Khephren Thuram e Todibo indossare la maglia della Vecchia Signora, sotto la guida di Thiago Motta.