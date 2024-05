Ultim’ora, rimosso per sempre dalla MotoGP: si chiude un’epoca

Svolta clamorosa nel Motomondiale, rimosso dalla MotoGP: i tifosi restano a bocca aperta, adesso può cambiare tutto

Una svolta molto importante sta per travolgere il mondo della MotoGP. Tra poco sarà rimosso. Non sappiamo se per sempre, ma almeno per i prossimi anni. Una novità clamorosa che potrebbe sorprendere molti tifosi e cambiare, almeno in parti, gli equilibri di un Motomondiale mai come in questo 2024 combattuto e appassionante, grazie all’exploit di Martin, al ritorno di Marquez e al solito Pecco Bagnaia, che di cedere il titolo di campione iridato non ci pensa affatto.

In un momento storico in cui gli appassionati di motociclismo si stanno godendo la fase più calda di questo Mondiale 2024, senza dimenticare il mercato piloti che sta per entrare nel vivo, soprattutto grazie alla Ducati, che dovrà tra poco scegliere il compagno di squadra di Bagnaia per la prossima stagione, è arrivata una novità che può cambiare, in qualche modo, gli equilibri della competizione.

Si tratta stavolta di un cambiamento legato al calendario. Non proprio una rivoluzione, ma quasi. Stando a quanto riferito da Autosport, i vertici del Motomondiale avrebbero infatti deciso di cancellare un appuntamento molto affascinante dal calendario, a causa di problemi di natura economica.

Svolta in MotoGP, addio a un Gran Premio: sta per essere cancellato, i dettagli

A finire nell’occhio del ciclone è, a quanto pare, il neonato Gran Premio dell’India. Entrato nel calendario lo scorso anno, per la prima volta nella storia, il GP svolto sul circuito di Greater Noida è in programma teoricamente dal 20 al 22 settembre, ma potrebbe saltare all’improvviso.

A quanto sembra, il promotore dell’evento, Fairstreet Sports, non avrebbe infatti adempito al pagamento di alcune quote ai propri fornitori, Dorna compresa. E questo avrebbe fatto scattare la reazione durissima da parte dei vertici del Motomondiale, pronti a rimuovere del tutto l’evento dal calendario, come accaduto lo scorso anno con il GP d’Argentina.

In questo caso ci sarebbero però tutto il tempo per riuscire a riempire il buco nel calendario, inserendo un nuovo appuntamento finora rimasto “in panchina” nell’organizzazione. Il riferimento è al GP del Kazakistan, previsto sul circuito di Sokol, posticipato per il momento a data da destinarsi a causa di alcune alluvioni.

Dovesse essere confermata la cancellazione del gran premio indiano, la Dorna avrebbe intenzione di rimpiazzarlo proprio con quello organizzato nell’Asia Centrale, per aprire un terzetto tutto asiatico completato dai successivi GP di Indonesia e Giappone. Per ora si tratta però solo di indiscrezioni prive di alcuna conferma ufficiale.

Non resta quindi che aspettare gli sviluppi di una situazione in divenire, con la consapevolezza che mai come in questa stagione anche un singolo gran premio potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del Mondiale.