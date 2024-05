Annucio dell’ultima ora, torna Antonio Conte in panchina

Il valzer delle panchine è pronto ad entrare nel vivo. E tra i tecnici più ricercati c’è sicuramente Antonio Conte.

Nonostante manchi ancora una giornata alla conclusione del campionato, sono diverse le squadre che stanno iniziando a programmare la prossima stagione. Per molti club il primo passaggio è quello di scegliere il nuovo allenatore.

Tra i tecnici più apprezzati e ricercati in ottica prossimo anno c’è sicuramente Antonio Conte. Il leccese, fermo ormai da un anno, ha voglia di rientrare per dimostrare le sue qualità dopo un periodo non facile. Sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino e in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante.

Antonio Conte in panchina: c’è l’annuncio

Nelle ultime settimane il nome di Conte è stato accostato a diverse panchine. Si è parlato tanto dei possibili ritorni alla Juventus e al Chelsea, ma anche di Milan, Napoli, Bayern Monaco. Senza dimenticare l’ipotesi PSG in caso di una rottura improvvisa con Luis Enrique (al momento non prevista).

In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, c’è una squadra che sarebbe davvero in pole position: il Napoli. ADL ha in mente Conte da tempo e il nome del tecnico leccese stuzzica molto un grande tifoso partenopeo come Diego Nargiso. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com, l’ex tennista ha sottolineato come l’allenatore pugliese è l’unico in grado di riportare sulla strada giusta la squadra dopo una stagione fallimentare.

“In panchina ci vuole un condottiero e Antonio Conte lo è“, ha precisato ancora Nargiso, che si è soffermato anche sul possibile rapporto con ADL: “Hanno due caratteri molto forti. Ma penso che le persone intelligenti possano coesistere quando c’è rispetto tra di loro“.

Antonio Conte al Napoli: la scelta la prossima settimana

Il Napoli dovrebbe sciogliere i dubbi sul tecnico la prossima settimana. Come detto in precedenza, il nome di Antonio Conte piace molto a De Laurentiis. Nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri e si attende la risposta definitiva dell’allenatore per capire la fattibilità di questa operazione.

Naturalmente non è l’unico nome in corsa per il dopo Calzona. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rilanciato il profilo di Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è in cima alla lista dei desideri del ds Manna e si attende almeno il 26 maggio per capire meglio le scelte del tecnico piemontese.