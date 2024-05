Juventus, UFFICIALE: la bandiera ha detto addio

Juventus, UFFICIALE: con una nota la società bianconera ha comunicato il suo addio dopo tre stagioni (e tanti trofei).

Cinquantanove punti, gli stessi della stagione 2021-22. Con una “sottile” differenza, e cioè che due anni fa bastarono per portare a casa lo scudetto. Stavolta, invece, la Juventus Women ha di nuovo visto festeggiare gli altri, in questo caso la Roma, che per la seconda stagione consecutiva si è cucita il tricolore sul petto. Un’annata sicuramente travagliata per le bianconere, che nel corso del campionato hanno cambiato pure allenatore.

L’era Montemurro, infatti, è terminata ufficialmente lo scorso marzo, in seguito ai risultati troppo altalenanti e soprattutto alla doppia sconfitta con la Fiorentina in Coppa Italia. Oggi in panchina siede Giuseppe Zappella, ma dal prossimo anno a guidare la Juventus femminile spetterà a Max Canzi, tecnico che è stato anche il vice di Walter Zenga nell’esperienza di Cagliari qualche anno fa. Con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo vincente – sì, si punta subito allo scudetto – non saranno pochi i movimenti di mercato in estate. Tanti gli addii, come quello della centrocampista canadese Julia Grosso, che dopo tre stagioni intense e piene di soddisfazioni si appresta a lasciare Torino.

Juventus, UFFICIALE: il club saluta Julia Grosso

L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa, con una nota apparsa sul sito ufficiale della Juventus.

Women | 76 presenze, tanti trofei ed emozioni vissute insieme: grazie di tutto, Julia! — JuventusFC (@juventusfc) May 20, 2024 “Termina, dopo tre anni insieme, l’avventura di Julia Grosso alla Juventus – si legge nella nota – Un’avventura che durava da 3 anni: arrivata nel 2021, Julia ha saputo subito lasciare il segno nelle Juventus Women, diventando un punto di riferimento nel nostro centrocampo.

Lascia il gruppo forte di 76 partite e 10 reti, ma anche forte di un palmarès di tutto rispetto: uno Scudetto, 2 Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane. E poi, le grandi notti europee in Women’s Champions League e un’avventura nella quale, giorno dopo giorno, non ha mai fatto mancare due cose: professionalità e sorriso.