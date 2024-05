Mourinho al posto di Allegri: arriva l’offerta della vita

Mourinho al posto di Massimiliano Allegri: i due tecnici esonerati nel corso della stagione in lizza per l’offerta della vita

José Mourinho e Massimiliano Allegri oltre ad essere uniti da una profonda stima sono anche legati quest’anno da un destino identico: esonerati. A gennaio il portoghese che ha lasciato il suo posto a Daniele De Rossi; pochi giorni fa il livornese, sostituito per queste ultime due giornate di campionato da Paolo Montero.

E adesso, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Rudy Galetti, potrebbero “scontrarsi” nuovamente, non in campo stavolta, ma per una panchina che, sotto l’aspetto economico, potrebbe cambiare la vita di entrambi. Sì, perché da quelle parti problemi economici non ne hanno, e sono disposti a tutti, abbiamo capito, per portare i migliori in circolazione.

Mourinho e Allegri per l’Al-Ittihad

Galetti spiega che l’Al-Ittihad è già a lavoro per cercare di rimpiazzare Gallardo, che ha lasciato il club. E nella lista del club arabo ci sono anche Mourinho e Allegri. Che potrebbero essere ricoperti di soldi la prossima stagione per andare ad allenare quasi dall’altra parte del Mondo. Non è ovviamente un’operazione semplice, soprattutto perché i due tecnici che hanno lavorato in A quest’anno, sarebbero cercati, anche, da qualche club turco. In poche parole le offerte non mancano.

In ogni caso le sirene arabe torneranno a suonare e anche in maniera abbastanza forte nel corso della prossima estate dopo un primo assaggio avuto più o meno dodici mesi fa con diversi calciatori europei che hanno deciso di andarsene da quelle parti per sistemarsi per tutto il resto della vita. E magari ci potrebbe anche pensare qualche allenatore che sicuramente ha estimatori anche in Europa, ma che sa benissimo che tutti i soldi che potrebbe prendere in pochi anni difficilmente li raggiungerebbe allenando una vita da queste parti.