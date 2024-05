Una stella dell’Inter alla Juve, ora si sogna in grande: cosa sta succedendo

Dall’Inter alla Juventus, uno scenario pazzesco: i tifosi bianconeri possono iniziare a sognare in grande, cosa succede

Si sta concludendo, almeno per i club (in vista ci sono gli Europei in Germania) una stagione calcistica molto intensa. Con lo sguardo inevitabilmente già rivolto alla prossima annata e le big che già affilano le armi per far ripartire la sfida.

Il calciomercato, proprio per la presenza in calendario degli Europei, entrerà da subito nel vivo. E sarà fondamentale per le rivali dell’Inter campione d’Italia farsi trovare pronte per provare immediatamente a iniziare a ridurre il gap. Nerazzurri che però saranno avvantaggiati, rispetto agli altri, dalla conferma dell’allenatore.

Juventus, Milan, Napoli, e forse non solo loro, dovranno ripartire da una nuova guida tecnica. Ma i bianconeri hanno grandi ambizioni e non sono spaventati dal cambiamento. Dopo un anno di “apprendistato”, Giuntoli prende le redini a Torino e partendo da un nuovo allenatore vuole mettere mano a una Juve che possa essere vincente.

Un mercato che per la Juventus non sarà fatto da spese folli, ma qualche investimento importante ci sarà, per rinforzare adeguatamente la squadra e renderla protagonista in Italia e in Europa. Giuntoli proverà poi a cogliere le opportunità che dovessero presentarsi. E sogna di mettere le mani su un grande talento dell’Inter. Scenario pazzesco ma che potrebbe anche verificarsi.

Juventus, Alessandro Bastoni nel mirino: il possibile scippo ai nerazzurri

In questi anni, in maglia nerazzurra, Alessandro Bastoni ha proposto rendimento di altissimo livello, diventando una colonna del club e anche della Nazionale. Un difensore di sicura affidabilità e con piedi educatissimi.

Lanciato all’Inter da Antonio Conte, è diventato un inamovibile praticamente da subito. Ovviamente, i nerazzurri non vorrebbero certo privarsene, ma saranno da monitorare gli scenari legati alla cessione del club.

Il probabile passaggio di mano da Zhang a Oaktree, per il mancato ripianamento del prestito, potrebbe aprire alla necessità di qualche cessione pesante per far quadrare i conti. Difficile immaginare uno smantellamento vero e proprio, che non andrebbe del resto a vantaggio del fondo americano, che non avrebbe interesse a svalutare la squadra pur guadagnando da vendite remunerative. Ma qualche nome importante potrebbe effettivamente partire.

Non sarebbe facile mettere le mani su Bastoni, per prezzo di uscita (impossibile a meno di 50 milioni di euro) e per la tanta concorrenza anche all’estero. Ma la Juventus vorrebbe provarci ugualmente.