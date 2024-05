Valentino Rossi resta a bocca aperta, clamorosa decisione di Mediaset

Valentino Rossi è rimasto stupido dall’ultima decisione di Mediaset che riguarda una persona a lui ben nota

Il campione di Tavullia ha vissuto diverse esperienze sentimentali prima di trovare la quadratura del cerchio con Francesca Sofia Novello, con la quale ha costruito una splendida famiglia, avendo la piccola Giulietta.

La carriera nel Motomondiale per Valentino Rossi è terminata “solo” nel 2021, dopo aver oltrepassato il muro dei 40 anni. Un lunghissimo percorso che lo ha visto primeggiare per nove volte e segnare una marea di record. Girare per tutto il pianeta all’interno del paddock, con la testa rivolta solo alle gare, non ha permesso al Dottore di pensare alla famiglia in un’età “verdissima”. Prima di “mettere la testa a posto” ne è passato di tempo, poi è arrivata Francesca Sofia Novello e con lei la splendida Giulietta. Ora Vale è un felicissimo papà e si gode la famiglia tra un impegno e l’altro con il Campionato Endurance a quattro ruote.

Prima dell’attuale compagna, Rossi ha avuto diverse storie d’amore, di cui una delle più importanti con Linda Morselli. La modella e influencer italiana, nota anche per essere stata a lungo con Fernando Alonso, è tra le nuove concorrenti dell’attuale Isola dei Famosi, reality in onda in questo periodo su Mediaset.

Valentino Rossi, una sua ex fiamma sbarca sull’Isola dei Famosi: sono stati ad un passo dalle nozze

La Morselli è arrivata tra le 30 finaliste di Miss Italia nel 2006, a 18 anni, prima di intraprendere una bella carriera nel mondo della moda. In televisione ha già partecipato come concorrente a Pechino Express 7 – Avventura in Africa, nel 2018, in compagnia dell’amica Rachele Fogar.

La conoscenza con Valentino Rossi era nata nel 2008, quando lei aveva appena 20 anni. Il suo ruolo da “ombrellina” sul circuito di Misano le aveva permesso di conoscere e conquistare il campione di Tavullia. La storia vera e propria era iniziata nel 2011 e sembrava dover portare addirittura alle nozze. Poi alla fine qualcosa è andato storto e sul più bello i due si sono lasciati, nel 2016.

Il suo rapporto con le moto in quel periodo non fu semplicissimo, visto che nel 2014 fu vittima di un brutto incidente che le costò la rottura del braccio. Per fortuna nessuna conseguenza grave, ma solo un grandissimo spavento, quando ancora Valentino le era accanto. Chissà che proprio quell’episodio non le abbia fatto cambiare idea sui motociclisti.