Allegri porta Locatelli nel suo nuovo club, destinazione surreale

Allegri riflette sul futuro dopo l’esonero. Nuova sfida all’orizzonte per l’ex Juventus: con lui ci sarà anche Locatelli.

La Juventus, ormai, rappresenta un capitolo chiuso. Un’esperienza ricca sia di trionfi che di delusioni destinata a rimanere nel cuore per sempre ma da considerare archiviata. Sono giorni di riflessione per Massimiliano Allegri, reduce dall’esonero causato dal comportamento avuto nei confronti della dirigenza ed il direttore di ‘TuttoSport’ Guido Vaciago al termine della finale di Coppa Italia vinta ai danni dell’Atalanta.

Il mister di Livorno, in queste ore, si sta guardando intorno in attesa di capire in che direzione procedere. Il contratto che lo lega alla Vecchia Signora scade il 30 giugno 2025 tuttavia la volontà è quella di rimettersi subito in gioco, così da voltare pagina e provare a rilanciarsi altrove. Difficile, al momento, capire in quale top club possa sbarcare. Il Bayern Monaco ad esempio, in procinto di separarsi da Thomas Tuchel, appare orientato su altri profili.

Lo stesso discorso può essere fatto per il Barcellona, che ha iniziato a muoversi al fine di individuare l’adeguato sostituto di Xavi (le sue parole sulla precaria situazione economica-finanziaria della società hanno indispettito il management). Possibile un sbarco in Premier League visto che il Chelsea ed il Manchester United, con tutta probabilità, saluteranno Mauricio Pochettino ed Erik ten Hag. Al momento, in ogni caso, la meta più probabile corrisponde all’Arabia Saudita.

Allegri, la Juve è un ricordo: nel nuovo club con Locatelli

Alcuni emissari, infatti, si sono fatti avanti al fine di sondare il terreno e verificare la disponibilità dell’allenatore di mettersi alla prova nel campionato arabo. I contatti sono già scattati, con Allegri che non ha chiuso alla possibilità di chiudere in maniera positiva la trattativa. Anzi, novità in tal senso sono attese a stretto giro di posta. Il tecnico, una volta definita l’operazione, si concentrerà sui rinforzi da chiedere alla nuova dirigenza: il mirino, in particolare, risulta puntato su Manuel Locatelli.

L’ex Sassuolo è un pallino di Allegri il quale, nel corso dell’annata, lo ha schierato titolare in Serie A in ben 34 occasioni difendendolo sempre a spada tratta dalle critiche. L’affare ha diverse chance di andare in porto, per diversi motivi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pur stimandolo, lo ha inserito nell’elenco dei giocatori sacrificabili per fare cassa. I bianconeri, inoltre, dispongono già del suo naturale sostituto ovvero Nicolò Fagioli. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del diretto interessato. Allegri, dal canto suo, un tentativo concreto per convincerlo a seguirlo in Arabia lo farà di certo.