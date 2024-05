Calciomercato Juventus, ritorna l’ex: la clausola (s)blocca l’affare

Calciomercato Juventus, adesso l’ex può tornare davvero. La clausola è più che accessibile, Giuntoli potrebbe preparare l’offerta.

In attesa di definire il proprio futuro, l‘Atletico Madrid sta pianificando una rivoluzione all’interno della propria rosa. Diversi giocatori dello staff attuale sono in bilico, e poche posizioni sembrano davvero intoccabili, soprattutto in attacco. Tra i nomi più discussi c’è quello di Memphis Depay, la cui continuità non è affatto garantita. A lui si aggiungono altri potenziali partenti, come Angel Correa, che a gennaio era stato molto vicino a trasferirsi in Arabia Saudita.

Un altro giocatore al centro delle voci di mercato è Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, che ha seguito le orme di Savic e si è avvicinato al pubblico dell’Atletico per salutare dopo l’ultima partita al Metropolitano, potrebbe lasciare Madrid. Morata, a 31 anni, ha concluso la stagione con 21 gol in 47 partite, segnando un importante gol nell’ultima partita casalinga contro Osasuna, il primo in campionato da marzo.

Morata lascia l’Atletico: clausola da 15 milioni

Il futuro di Morata all’Atletico è strettamente legato alle offerte che potrebbero arrivare. Il club ripone grande fiducia in lui, ma è consapevole della clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Se un club decidesse di pagare tale importo, l’Atletico non avrebbe altra scelta che lasciarlo partire. Negli ultimi mesi, Morata è stato oggetto di interesse da parte di vari club, inclusi quelli della MLS e alcuni club arabi, in particolare l’Al-Shabaab. Tuttavia, i contatti non si sono concretizzati poiché il giocatore non aveva intenzione di lasciare l’Atletico a metà stagione. Entro la fine dell’anno, però, le cose potrebbero cambiare e potrebbe presentarsi la sua vecchia squadra, la Juventus.

La situazione di Morata rimane incerta, e il club madrileno dovrà attendere e vedere quali offerte arriveranno per decidere il futuro dell’attaccante. Al momento, la posizione dell’Atletico è chiara: chi vuole Morata dovrà pagare la clausola di 15 milioni di euro. Giuntoli e la Juventus potrebbero, quindi, entrare in gioco e decidere di pagare per intero la clausola, decisamente accessibile alle casse bianconere. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito.